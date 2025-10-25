CHP'nin 64'üncü mitingi yarın Eskişehir'de: Yurttaştan 'nadir element' tepkisi

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 64'üncüsü pazar akşamı Eskişehir'de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Mitingin bir diğer teması da Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yer alan nadir toprak elementlerine ilişkin olacak. CHP’nin, "Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız. Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız" diyerek duyurduğu miting saat 16.00’da başlayacak.

"KENDİ TÜRKİYE'MİZ KALKINSIN"

Yaşadığı geçim sıkıntısını, CHP’nin yapacağı mitinge desteğini ve nadir toprak elementleriyle ilgili görüşlerinianlatan bir Eskişehirli kadın, şöyle konuştu:

"Geçim sıkıntılarımız var. İki tane çocuk okutuyoruz. Geçinmek çok zor. Her şey çok pahalı. Hiç bilmiyorum, nereye gidiyoruz anlamıyoruz da. Her şey çok pahalı. Bir aldığın şeyi 10'a alıyorsun. Daha ne diyeyim ki? Kış geldi. Doğal gazlarım var, elektriklerim var. Çocuklarım birisi İstanbul'da okuyor, biri Eskişehir'de okuyor. Çok zor. Ama hani bilmiyorum daha bunun sonu nereye gidecek. Hep ek iş yapıyorsun. Tek maaşla ne olabilir ki bir eşinin işi maaşıyla? Hiçbir şey olmaz. Çok zor. Bilmiyorum daha da nereye gideceğiz? Hala arkasındalar. Anlamıyorum. Vallahi bir şey diyemiyorum. Yoksa suçsuzlar içeride, suçlular dışarıda. Ne düşüneceksin ki? Kendi Türkiye'miz kalkınsın. Niye dışarısı kalkınacak ki? Kendi vatanım kalkınsın."

"AMERİKA'YA PEŞKEŞ ÇEKERSE OLMAZ"

Bir başka vatandaş ise nadir toprak elementlerinin Türkiye'de kalması gerektiğini belirterek, "Burada çıkan her türlü maden Türkiye için, Beylikova için iyidir. Cumhurbaşkanımız dedi ki ‘Biz fabrikayı kuracağız. Burada işleyeceğiz’. Senin böyle imkanın yok, fabrika kurma. Çin bile yani ürettiği malın atığını harcamıyor. Burada Uranyum madeni de çıkıyor. Radyasyon çıkacak, nasıl önleyecekler bilmiyoruz. Bizim burada genç nesil yok ama genç nesil çalışacak burada. Devlet bunu kendi imkanlarıyla ayrıştırabilirse iyi olacak. Ayrıştıramazsa Amerika'ya peşkeş çekerse olmaz. Kaybettiği yerlere kayyum atıyor. Çöküyor işte. Durum bu. Herkes biliyor bunu" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MALIMIZ KENDİMİZDE KALSIN"

Nadir toprak elementlerini "Türkiye'nin gelecekteki yakıtı" olarak tanımlayan bir başka Eskişehirli, "Bunu biz satarsak, şu anda başka devletlere nasıl bağlıyız petrolde, bunları satarsak yine bağlı olacağız. Kendimiz işletmeliyiz. Beş sene sonra işletelim, bizim olsun. Bugün sattığımız madene petrol bağımlısı gibi olacağız yarın. Bizim malımız kendimizde kalsın" diye konuştu. Aynı vatandaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin ise "Vallahi bir tane de iktidardan yargılasınlar biz de bir doğru olduğuna inanalım. Bir tane belediye çıkarsınlar. Ankara’da Melih Gökçek'i yargılasınlar mesela. Doğru yapıyor diye biz de inanalım yani. Onlar peygamber de bizimkiler hırsız mı hepsi? Yanlış yapılıyor. Tamam adalet olsun ama bir de bu şekilde davransınlar. Yazık günahtır insanlara" dedi.

"NE OLDU DA BU GÜBRE FİYATLARININ ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR?"

Emekli olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını anlatan Beylikova Emircik Mahallesi Muhtarı Eşref Tuncer da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çiftçinin durumu gerçekten 3-4 senedir hep geri gidiyoruz. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bizim sattığımız ürün aşağıda kaldı. Atıyorum bir gübre şimdi 38 lira. Buğdayı satıyorsun 13 liraya. Mazota yine ‘zam’ var diyorlar. Devlet sattığımız ürüne yüzde 20 - yüzde 25 zam yapıyor. Şimdi gübre fiyatları memlekette ne oldu da 38 liraya çıktı? Bu gübre 20 liraydı 18 liraydı. Ne oldu memleketimizde? Devalüasyon mu oldu? Atıyorum savaş halinde miyiz? Ne oldu da bu gübre fiyatlarının önüne geçilemiyor? Akaryakıt dersen öyle. Çiftçiye destek veriyoruz diyorlar. Verdikleri destek bir ton mazot almıyor. Bir tarım politikası yok.

Sayın Cumhurbaşkanımız ‘satmadık’ diyor. Muhalefet ‘sattık’ diyor. Zaman gösterecek bunu. Göreceğiz bakalım kim haklı. Bizim de civa gibi gençlerimiz var. Madenimizi üretsinler, yapsınlar, bunun üstüne çalışma yapsınlar. Tesisini kursun, Beylikova’ya kursun veya bir yer tespit etsin, oraya kursun, orada bu madeni işlesin. Biz işleyip satalım. Niye Amerika'dan gelsin adam bu madeni ayrıştırsın, işletsin. Niye elimizdeki madeni kaptıralım. Bizim de gençlerimiz, üniversitelerimiz var. Onlar bir şekilde eğitilsin, kurulsun tesisimiz."