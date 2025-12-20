CHP'nin 76. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Edirne'de başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı 76'ncı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Edirne'de düzenleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Başkan Gencan ile görüştü. Özel, CHP Edirne İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Özel, Saraçlar Caddesi'ndeki mitinge geçti.

Mitinge katılan yurttaşlar, İmamoğlu lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti. Dilek Kaya İmamoğlu da Edirne buluşmasına katıldı. Buluşmada, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan bir konuşma yaptı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Miting, CHP Edirne İle Başkanı Yücel Balkanlı'nın konuşmasıyla başladı. Balkanlı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı andı.

Balkanlı, daha sonra 273 gündür Silivri’de tutuklu İmamoğlu'nun mektubunun okunmasıyla devam etti. Mektubu Yücel Balkanlı okudu.

İmamoğlu'nun mektubunda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partililer olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bizler, iktidarın baskılarından, kumpaslarından, tehditlerinden yılıp yorulacak, güler yüzünü solduracak insanlar değiliz. Ama zamansız, genç kayıplar bizi çok yaralıyor, içimizi çok acıtıyor. Şehzadeler Belediye Başkanımızı, herkesin kıymetlisi, sevgili Gülşah Durbay kardeşimizi kaybetmenin çok derin acısını içimizde taşıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Gülşah Durbay’ın ve onun gibi genç yaşta sonsuzluğa uğurladığımız sevgili Ferdi Zeyrek kardeşimizin hayallerindeki özgür dünyayı, güçlü, adil ve mutlu Türkiye’yi kurmak için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcudur. Allah bizi sevdiklerimize, milletimize mahcup etmesin.

“DIŞ SINIRLARIMIZI KORUMAK YETMEZ”

Kıymetli Edirneliler; Edirne, bir sınır şehridir ve biz milletçe sınırlarımızı korumak için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Ama unutulmasın ki bu aziz vatana, Atatürk’ün yadigarı Cumhuriyetimize sahip çıkmak için dış sınırlarımızı korumak yetmez. Siyasi ve toplumsal hayatımızın çerçevesini belirleyen iç sınırları da korumak mecburiyetindeyiz. Örneğin; bu topraklarda hiç kimse, hiçbir güç, hukukun sınırlarını aşamamalıdır. Hiç kimse, hiçbir güç, demokrasinin sınırlarını aşamamalıdır. Çünkü ülke içinde hukukun, demokrasinin, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin sınırları ihlal edilirse, ülkenin dış sınırları da tehlikeye girer.

“ÜLKEMİZ ÇOK KRİTİK, ÇOK HAYATİ BİR EŞİKTEDİR”

Bugün ülkemiz çok kritik, çok hayati bir eşiktedir: Ya bu iktidar, ülkeyi çok daha derin bir çöküşe, çok daha büyük krizlere, felaketlere sürükleyecek ya da vatandaş karşısında haddini bilen, hukukun, demokrasinin sınırlarına saygılı, ortak akla ve ortak çıkarlara dayalı, insanca, hakça bir düzen kuracağız... Milletimizin kararı, iradesi apaçık ortadadır. Bu iktidar, milletin tahammül sınırlarını aşmıştır. Milletimiz bir an önce sandığa gitmek ve bir avuç insanın çıkarı için kurulmuş bu adaletsiz rejime son vermek için gün sayıyor. Hiçbir suçun cezasız kalmadığı, ancak bir kişinin bile haksız yere tutuklanmadığı, ceza almadığı, kanunların herkese eşit uygulandığı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.

“MİLLET SANDIK BAŞINA GİDECEK ÖNCE HÜRRİYET’ DİYECEK”

Bugün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin başta Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Tayfun Kahraman, Osman Kavala olmak üzere verdiği hak ihlali kararları, tamamen keyfi bir biçimde uygulanmıyor. İktidarın elini yargıdan tamamen çektiği, adaletin siyasi hesaplara göre şekillenmediği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Bize yapılanları biz kimseye yapmayacağız. Kardeşlerim; hiç kimse sizden, vatandaştan büyük değildir. Hiçbir güç, millet iradesinden üstün değildir. Milletimiz, bu ülkenin, bu devletin tek sahibidir ve o ne derse o olur. Günü gelecek, bu aziz millet sandık başına gidecek ve ‘Önce adalet, önce hürriyet’ diyecek. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla… Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor.

