CHP'nin 93. mitingi Burdur'da başladı: Özgür Özel konuşuyor

CHP'nin 81 ilde düzenlemeyi planladığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu haftaki durağı Burdur oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından planlanan mitinglerin 93'cüsü saat 14.00'te Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, mitingin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, Silivri'de 347 gündür tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okundu.

İmamoğlu, mektubunda şunlara yer verdi:

"Demokrasi tarihimizin en zorlu döneminden geçiyoruz. Cumhuriyetimizin temel ilkeleri baştan sona geçersiz kılınmak isteniyor. Oysa biz, Cumhuriyetimizi özgür ve onurlu bir yaşamın güvencesi olsun diye kurduk.

"TUTUKLULUĞUMUZ, KATMERLİ BİR ZORBALIĞA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Cumhuriyet, bizim için herhangi bir rejim tercihi değildi, milletçe var olma, ayakta kalma meselesiydi. Egemenliğe sahip olmayan bir millet yok olur gider. Onun için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, ülkemizin geleceğini cumhuriyette gördüler. Çünkü bu topraklarda egemenliğin kayıtsız şartsız millette olması ancak cumhuriyetle sağlanabilirdi. Ne acı ki, bugün milletin kendine ait egemenliğini kullanması yargı marifetiyle engellenmeye çalışılıyor. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu yargılanması, açıkça bir milli irade gaspıdır. 15,5 milyon oyla görevlendirilmiş bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu yargılanması, milletin egemenliğini baskı altına alma girişimidir. Tutukluluğumuz, ilk günden beri haksızdı, hukuksuzdu. Bugün ise katmerli bir zorbalığa dönüşmüştür. Çünkü deliller çoktan toplanmış, iddianame çoktan hazırlanmıştır.

"SADECE SEÇİM KAZANACAĞIMIZDAN ŞÜPHELENİYORLAR"

Bizlerin, tutuksuz yargılanmamız halinde, ülkeden kaçacağımızdan şüphe duyan tek bir sağduyulu vatandaşım yoktur. Aslında, bizi zindana atan akıl da bundan şüphe duymuyor. Onlar, sadece seçim kazanacağımızdan şüpheleniyorlar. Haklılar. Ne kadar şüphelenseler az; çünkü kazanacağız. Kazanacağız ve cumhuriyetimizin temel ilkelerini eksiksiz hayata geçireceğiz. Biz Cumhuriyeti, bu aziz vatanda yaşayan herkes eşit olsun diye kurduk. Yalnızca kanun önünde değil, tüm haklar, tüm fırsatlar karşısında eşit olsun diye kurduk. Biz Cumhuriyeti, ‘millet ne derse o olsun’ diye kurduk. Devlet, milletin emrinden çıkmasın, kurumlar ve kurallar çerçevesinde hareket etsin diye kurduk. Biz Cumhuriyeti; bir arada, kardeşçe yaşayalım diye kurduk. Biz Cumhuriyeti, kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurduk. Cumhuriyet, bizim tarihimizdeki en büyük uzlaşmanın, en geniş mutabakatın adıdır.

"MİLLET SANDIKTA HADLERİNİ BİLDİRECEK"

Ülkemizin güzel geleceğini de yine en büyük uzlaşmayla, en geniş mutabakatla kuracağız. Devlet, milletin olacak. Bütün gücüyle, bütün yetkileriyle, bütün imkân ve kaynaklarıyla devlet, milletin olacak. Baştan sona adaletle işleyen, herkesin daha iyi, daha rahat, daha özgür yaşamasını hedefleyen, üretim odaklı, bereketli bir düzen kuracağız. Bu yeni düzenin hiçbir yerinde partizanlık olmayacak, liyakatsizlik olmayacak. Biz, siyasi rakiplerimizle uğraşmaya değil, sorun çözmeye, çare bulmaya geliyoruz. Biz, vatandaşın inancıyla, fikriyle, yaşam tarzıyla değil; refahıyla, mutluluğuyla, huzuruyla ilgilenmek için geliyoruz. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıyla hareket etmeye geliyoruz. Az kaldı. Günü gelecek, devletin gücünü kendi gücü zannedenlere millet sandıkta hadlerini bildirecek. Herkes, hayalini kurduğu, özlemini duyduğu, hak ettiği hayata kavuşacak."

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

Mektubun okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmaya başladı.

Özel, "Alnının terini toprağa damlatan emekçilere, ömrünü bu ülkeye adamış emeklilere yiğit Burdur'a selam olsun" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Daha önce Tayyip Bey, aylar aylar önce demişti ki: 'Göreceksiniz bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar. Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, eşlerinin gözüne bakamayacaklar' demişti. O lafı dedikten sonra bırakın bir ayı, 11 ay geçti.

Bugün ben Burdur’da meydandayım. Her gün bir başka meydanda, sokakta, tarlada, çarşıda, kahvede, iş yerlerinde, işçi servislerini uğurlarken ya da ev hanımlarının evinde ziyarette Cumhuriyet Halk Partililer meydanda. Siz hiç AK Partiliyi şimdi çarşıda görüyor musunuz? Pazara çıkabiliyorlar mı? Hatır sorabiliyorlar mı?

Çünkü artık onlar siyaseti bıraktılar. Kadın kollarına güvenmiyorlar, gençlik kollarına güvenmiyorlar, ana kademeye güvenmiyorlar. Varsa yoksa yargı kolları; varsa yoksa siyasi davalar, iftiralar, hakaretler, tutuklamalar ve bu şekilde bizim iktidarımıza engel olacaklarını sanıyorlar.

Ancak bir yanda ağır ithamlar var. Biri birine diyor ki, biri birine: 'Sen hırsızsın, sen yolsuzsun' ya da 'Sen ajansın, sen muhbirsin, sen teröristin, sen her türlü kötülüğün içindesin.' Biri birine bu lafı dediğinde ikisinden biri sokağa çıkamaz. İddialar doğruysa söylenen çıkamaz, iddialar yalansa öbürü çıkamaz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sokaktadır, meydandadır, milletin içindedir, milletin yüzüne bakmaktadır. Milletin yüzüne bakamayanlar iftiracılardır, iftiracılar!"

TANJU ÖZCAN'IN GÖZALTINA ALINMASI

Bu sabah ben Muhittin Başkana ulaşmak için günün erken saatlerinde uçağa giderken Bolu'dan bir haber geldi. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı jandarma tarafından çağrılsa gideceği, zaten her gün çöpünü aldığı, önünü temizlediği, her gün hizmet ettiği Bolu'nun adliyesine jandarma zoruyla götürdüler. Maksat itibar suikastı, amaç küçük düşürmek, amaç suçluymuş gibi göstermek.

Hal böyle olunca biz Bolu'ya hukukçu arkadaşlarımızı, siyasi arkadaşlarımızı yönlendirdik. 'Neymiş, ne soruyorlarmış?' dedik. Cevap geldi, cevap geldi. Suçlandığı husus şu: Bir vakıf var, vakıf. Bu vakfa para giriyor, para çıkıyor. Çıkan para Bolu'da, Boluluların; Bolu'da ve Türkiye'de okuyan çocuklarına ya da yoksul ailelerin Bolu'ya gelmiş çocuklarına burs veren vakıf. Bu vakfa iş insanları yardım yapmışlar.

Efendim, sen Bolu Belediye Başkanı olarak iş insanlarına diyorsun ki: 'Bu vakfa para yatırın, ondan sonra gelin bakalım işlerinizi yapalım.' Şimdi bu iddianın neresi doğru, neresi eğri bilmem; ama eğer iş adamına 'İş yapıyorsun, şunun %20'si bizim, 10'u bizim, 10'u üst tarafın, yukarıların' diyen bir anlayış var mı? Var, biz onu çok iyi tanıyoruz. Ancak bizde belediye başkanı kendine kör kuruş almamışsa, bir başka tarafa para istememişse, devletin kontrolündeki bir şey 'Verecekseniz vakfa verin, garibanın çocuğuna burs olsun' demişse vallahi de billahi de bunda utanılacak değil, övünülecek bir şey var kardeşim.

"DİKKATLİ BİR DİPLOMASİ TAKİP EDİLMELİ'"

Biz kimlerin lakabının yüzde 10 olduğunu, kimlerin tarifeyi %10'dan 20'ye çıkardığını, 'Benim dönemimde zengin oldun, nasıl başka tarafa selam verirsin?' diye mala çökenleri biliyoruz. Biz kazanılan her kuruştan payını isteyenleri de biliyoruz. Biz şu kadarını biliyoruz; bizim arkadaşlarımızın kör kuruşa tenezzül etmediğini, ne yaptıysa şehir için, kent için, fakirin fukaranın kursağından geçecek bir şey için yaptığını biliyoruz, hepsiyle de gurur duyuyoruz.

İran'ın kendi geleceğini tayin etmesi en büyük temennimiz. Ama şimdi oradaki durumdan istifade Trump ve Netanyahu oraya sivillere de zarar verecek şekilde saldırmaya başladılar. Türkiye'nin son derece dikkatli bir diplomasiyi takip etmesi gerekir. İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne de eli kanlı Natenyahu'ya düşer. İran'ın kararını İran halkı verecektir.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

Malum, İran’da bizim destekleyemeyeceğiz, yaptığı muamelelerle çok eleştirdiğimiz kadın hakları konusunda son derece sorumlu bir yönetim var. İran’ın kendi geleceğini tayin etmesi, demokratik bir Cumhuriyet’e evrilmesi en büyük temennimiz ama şimdi oradaki o durumdan istifade Trump ile Netanyahu İran’a füzeler yollamaya bombardıman yapmaya sevdirin hayatını kaybedeceği bir saldırıya girişmeye kalkıştılar.

Bu açıdan, İran konusunda Türkiye’nin çok dikkatli çok özenli, sivilleri göz atan, İran’ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, oradaki istikrarlı süreci başlatmamak üzere son derece dikkatli bir diplomasiyi mutlaka ve mutlaka Türkiye’nin takip etmesi gerek. İran’ı, İran’daki kadınları kurtarmak ne Trump’a ne eli kanlı Netanyahu‘ya düşmüştür. İran’ın kararını İran halkı verecektir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Döşemealtı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Muhittin Böcek'in ağır sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Böcek'in günde 22 ilaç içtiğini belirten Özel, "Başkanımız daha önce Kovid-19 nedeniyle yüz günden fazla yoğun bakımda kaldı, ciğerleri ciddi hasar gördü. Şu an şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra ileri derece uyku apnesi teşhisiyle günde 22 ilaç kullanıyor. Tek başına hücrede kalması hayati risk taşıyor" dedi.

