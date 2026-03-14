CHP'nin 98. mitingi Uşak'ta başladı: Özgür Özel konuşuyor

CHP'nin 81 ilde düzenlemeyi planladığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu haftaki durağı Uşak oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından planlanan mitinglerin 98'incisi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 14.00'te başladı.

Meydanı dolduran vatandaşlar, 360 gündür Silivri’de, tutulan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti.

Buluşma, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın konuşmasıyla başladı. İmamoğlu’nun Silivri’den Uşak’a yolladığı mektubu ise CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli Uşaklılar, benim sevgili vatandaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, yürekli gençler, aydın yüzlü çocuklar. Ege’nin güzel, içten ruhunu taşıyan, Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan bu eşsiz kente Silivri Zindanı’ndan selam olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi, hasret ve özlemle kucaklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarını Uşak’ta hayata geçirmek için canla başla çalışan Özkan Yalım Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Örgütümüzün güçlü ve yılmaz iradesinin, azimli mücadelesinin temsilcisi Celalettin Çoban başkanımı selamlıyorum.

"BU SİSTEMİN DERDİ BENİMLE VE DEMOKRASİYLE"

Gözaltına alınıp tutuklanmamızın üzerinden bir yıl geçti ve aleyhimize açılan, hukukun hiçe sayıldığı dava görülmeye başlandı. Duruşmalarda söylediğim çok net bir cümle var: ‘Arkadaşlarımı tutuksuz yargılayın, onları evlerine yollayın! Çünkü bu sistemin derdi benimle. Bu sitemin derdi demokrasiyle! Sizler, bu davanın amacının hukuku uygulamak olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bu davanın sizinle benim arama sınırlar koymak, duvarlar, tel örgüler, demir parmaklıklar örmek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Milli iradeye saygıları olmadığını biliyorsunuz değil mi? Kıymetli vatandaşlarım; milletin verdiği yetkiyle devleti yönetenler, her şart ve koşulda hadlerini bilmek zorundadırlar. Fakat bugün; zorbalıkla, hukuk dışında hareket etmeyi kural haline getiren bir hükümet var iş başında.

"MİLLETİN SEÇTİKLERİNE ZULMEDİYORLAR"

Kendini millete zorla dayatan bu hükümetin kontrol altına almak istediği şey, milli iradedir. Milletin iradesinin kendilerinden başkasına yönelmesini kabullenemeyenler, seçimle iş başına gelmeyi kabul edip de seçimle gitmeyi kabul etmeyenler, milleti baskı altına alabilmek için, milletin seçtiklerine zulmediyorlar. Bizler, CHP’li belediyeler olarak, iktidarın herkesi daha yoksul ve güvencesiz hale getiren ekonomi politikalarına karşı, tüm gücümüzle milletimizin yanında oluyoruz. Darda olanın yanında oluyoruz. Zorda kalanın derdine derman olmak için uğraşıyoruz. Aslında biz, sadece görevimizi yapıyoruz. Görevimizi, milletin parasını doğrudan millete vererek yerine getiriyoruz.

"O KOLTUKLARI DEVİRECEĞİZ"

Biz, iktidarın bu milleti yoksulluğa ve umutsuzluğa terk eden politikalarına son vermek için geliyoruz. Biz; haksızlığa, zorbalığa gelemeyenleriz. Kendimiz için ne istiyorsak, başkası için de onu isteriz. Biz; bu ülkenin özgüvenli, cesur, birbirine yürekten bağlı 86 milyon vatandaşıyız. Bir avuç ayrıcalıklı zümrenin oturduğu o koltukları devireceğiz ve Türkiye’yi geçim derdi nedir bilmeyen, gelecekten kaygı duymayan, mutlu ve özgür insanların ülkesi yapacağız. Çok büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz! Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, cumhuriyetine sahip çıkacağız. Hukukun ve demokrasinin teminatı altında, insanca ve hakça bir düzen kuracağız. Milletçe; huzura, refaha, mutluluğa hasretimiz bitecek. Bu topraklarda artık sadece adalet ve hürriyet, bolluk ve bereket, birlik ve kardeşlik hüküm sürecek. Hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak."

Mektubun ardından Özgür Özel sahneye davet edildi. Özel, "Bu meydanda Uşak'ın yiğit evlatları var" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Güzelim Uşak'a selam olsun. Bugün bu meydana bir miting yapmaya gelmedik. Bugün bu meydanda her türlü haksızlığa karşı çıkanlar var. İradesine, cumhurbaşkanı adayına sahip çıkanlar var. Bugün bu meydanda Uşak'ın yiğit evlatları var.

Uşak'a bakınca o fotoğrafı görüyorum. 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' diyen o muhteşem fotoğrafı görüyorum.

Kasapta bin lira olan etin kilosu 650 liraya, kıymanın kilosu 650 liraya burada satılıyor. 1 liraya emekliler çay içiyor Uşak'ta. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda diyecek emekliler. Söz veriyoruz.

AK Parti'nin kara düzeni emekliyi, işçiyi, öğrenciyi sevmiyor."

Ayrıntılar geliyor...