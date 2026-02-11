CHP'nin Adalar Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Adalar'da bugün düzenlenecek miting öncesinde CHP'nin Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın gözaltına alındığı bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un açıklamasına göre Yıldız, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada bugün Adalar'da gerçekleşecek CHP mitingi öncesinde gerçekleşen gözaltına tepki gösterdi. Bulut paylaşımında şunları ifade etti:

"Büyükada mitingimize saatler kala, Adalar Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Yıldız’ın bir sosyal medya yorumu gerekçe gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Bu açık bir sindirme, gözdağı ve baskı girişimidir. İfade özgürlüğüne ve demokrasiye yapılan bu müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Susmayacağız, geri adım atmayacağız!"