CHP'nin Ahmet Özer için başlattığı 'Demokrasi Nöbeti' 61. gününde

Tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından CHP’lilerin ilçede başlattığı 'Demokrasi Nöbeti' Cumhuriyet Meydanı’nda devam ediyor.

Demokrasi nöbetinin 61'inci gününde CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Semra Kahraman, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Besi Kaya ve Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun konuşma yaptı.

CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Semra Kahraman, Ahmet Özer'in 61 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Toplumumuzun özellikle kadınların hakları için önemli bir rol alan tutuklu belediye başkanımız Ahmet Özer, sadece bir akademisyen ve bilim insanı olarak değil aynı zamanda toplumsal adaletin, eşitliğin ve insan haklarının savunucusu olarak tanıdığımız, örnek aldığımız bir insandır. Ahmet Başkanımızın tutukluluğu sadece bir akademisyenin özgürlüğü değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve adaletin temel taşlarını da zedeliyor" dedi. Kahraman, şunları kaydetti:

"HAKSIZ BİR ŞEKİLDE TUTUKLANMASAYDI, KREŞLER AÇMAYA DEVAM EDECEKTİ"

"Onun özgürlüğü, yalnızca bir bireyin hakkı değil, tüm toplumun hak ettiği adaletin bir yansımasıdır. Güçlü kadınlar güçlü Esenyurt mottosuyla yola çıkmış olan saygıdeğer belediye başkanımız, kadınların eğitimi ve toplumsal hayatta daha aktif bir rol alabilmesi için çaba göstermiştir. Kadınların, çalışma hayatında aktif rol alabilmesi, güçlü bireyler olabilmesi için 'anneler işe, çocuklar kreşe' diyerek birçok kreş açmıştır ve haksız bir şekilde tutuklanmasaydı, kreşler açmaya devam edecekti."

"HALKIN İRADESİ GASP EDİLEMEZ"

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Besi Kaya, "Esenyurt halkı için adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurulan darbenin 61'inci günündeyiz. Esenyurt tam 61 gündür halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanımızın cezaevinde olması ve belediyemizin hukuksuz bir şekilde yönetilmesiyle karşı karşıya. Ahmet Özer, Türkiye Cumhuriyeti'ne yıllarca hizmet etmiş bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Kendisi halkın iradesiyle seçildi. Ancak ne yazık ki, bu irade gasp edildi ve halkın temsilcisi olan başkanımız hukuksuz bir biçimde cezaevine gönderildi. Bu durum sadece Ahmet Özer'in değil, aynı zamanda Esenyurt halkının iradesinin yargılandığını açıkça bizlere gösteriyor. Bizler, Esenyurt halkı olarak ne irademizin gasp edilmesine ne de hukuksuzluk karşısında sessiz kalmaya razıyız. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum; Halkın iradesi gasp edilemez. Esenyurt kayyumların değil, halkın yönetimidir. Ahmet Özer özgürlüğüne kavuşana kadar Esenyurt yeniden halkın iradesiyle yönetilene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.