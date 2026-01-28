CHP'nin Bağcılar mitinginde Özgür Özel'den direnen işçilere destek: Ezmeye çalıştıklarınızın kardeşi var, Migros aklını başına alsın

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Bağcılar oldu.

85'incisi düzenlenen mitingin adresi Bağcılar Meydan oldu. İlk olarak CHP İstanbul İş Başkanı Özgür Çelik'in kürsüye çıktığı mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL: EMEĞİN İLÇESİ BAĞCILAR'DAYIZ

Özgür Çelik'in Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün emeğin, alın terinin ilçesi Bağcılar'dayız. Hiç seçim kazanamadığımız, orada miting olmaz denilen yerdeyiz. Omuz omuzayız. 1992'den beri Bağcılar'da belediye seçimleri yapılıyor. Burayı hiç kazanamadık. Bu ilçeye hiç küsmedik, çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bağcılar'dan söz veriyorum: Türkiye'yi de kazanacağız, Bağcılar'ı da kazanacağız.

Ekrem Başkan, Silivri'de ama aklı zihni İBB'de, İstanbul'da, Bağcılar'da. Gözü gibi baktığı Bağcılar'a Ekrem Başkan'dan çok selam getirdim.

Tayyip Bey, fakir sevmez. Tayyip Bey'in çarşı pazar gezemediğini, milletin içine çıkamadığını bu Bağcılar biliyor. Bağcılar emeklisi, emekçisi, esnafı, genci, yaşlısı bu gidişattan memnun değil. Bir tarafta Bağcılar'ın oyunu alanlar, öte tarafta 98 bin lira olmuş yoksulluk sınırının altında kalanlar. Meydanın tamamı fakir, yarısından çoğu emekli, bunların da çoğu en düşük emekli aylığını alıyor.

"AHMETLER ATLASLAR AİLESİNİN YANINDA GÜVENLE BÜYÜYECEK"

Bağcılar'da sokaklar uyuşturucu çeteleriyle, suç çeteleriyle dolu. Çeteler bu ilçeyi sarmış durumda. AKP'nin buna bir çözümü var mı? Çünkü onlar rakiplerine darbe yapmakla, İstanbul'a, Bağcılar'a hizmet eden Ekrem Başkan'a kumpas kurmakla meşguller. Uyuşturucu kullanım yaşı 16'ya gerilemiş. Kayıtlarda 12 yaş kullanımı bile bar. AKP'nin AK Toroslar Çetesi ise magazin peşinde. İki popçuyla uyuşturucu, iki topçuyla bahis operayonu yapıyor, baronlarına dokunmuyor. Kendilerine algı operasyonları yapıyorlar. Ama bu operasyonun ucu oğlanlara, damatlara değince dokunmuyorlar. Ahmetler, Atlaslar anasının babasının yanında güvenle büyüyecek. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bağcılar'dan söz veriyoruz, çetelerin kökü kazınacak.

"EN FAKİRDEN %88, EN ZENGİNDEN %11 VERGİ ALIYORLAR"

Türkiye'de verginin %88'ini bu meydan ödüyor, %11'ini gerçek vergi ödemesi gerekenlerden, zenginlerden alıyorlar. Yatı katı olanlardan, özel uçakları olanlardan %11, bu meydandan %88. Teşvik dediğinde onlara ver, vergi affı onlara ver, cezaları onlardan sil, borçları onlardan sil, sonra bu meydana yüklen dur. Buradaki emekliye 20 bin lirayı reva gör. Bu düzenin adı AKP'nin kara düzenidir. And olsun ki AKP'nin kara düzenini yıkacağız.

Yoksullukta, enflasyonda, işsizlikte, gelir vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Sorun yarın Tayyip Bey'e bunlarda birinci değiliz diyebiliyor mu? Neden biz bunlara katlanırken sen keyif çatıyorsun?

"EMEKLİNİN DE EMEKÇİNİN DE HAKKINI ALACAĞIZ"

Bağcılar artık AKP'nin kalesi değildir. Hiçbir yer AKP'nin kalesi değildir. Burası artık milletin kalesidir. Biz emekli maaşının 19 bin lira olduğunu duyunca isyan ettik, Meclis'te direnişe başladık. 20 bin lira yaptılar kabul etmedik. 15 gün orada direndik, şimdi 81 ilde direneceğiz. AYM'ye gideceğiz ama eninde sonunda emeklinin de emekçinin de hakkını alacağız. İktidar olacağız. Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Emekliyi 42 bin liradan 20 bin liraya getirdiler. AKP her emeklinin cebinden her ay 6 çeyrek altını çalmıştır! Emeklinin uğradığı haksızlığa hep beraber isyan ediyoruz.

"MİGROS'U VE YEMEKSEPETİ'Nİ UYARIYORUM: BİZİ KARŞINIZA ALMAYIN"

Bağcılar Migros depo işçileri, zam istiyor, güvence istiyor. Birileri bu işçiyi küçük görüyor, ezmeye çalışıyor. Buradan Migros'a sesleniyorum: Karıncanın kardeşi var, Migros aklını başına alsın.

Yemeksepeti kuryelere zulmediyor. Emeklerini sömürüyor. Zor şartlar dayatıyor. Mücadele eden işçilerin mücadelesini görmezden geliyor. Buradan Yemeksepeti'ne son uyarımı yapıyorum. Biz dikkatle takip ediyoruz. Bu meydanın canı ciğeri emekçisi, onun alınterinin değeridir. Emekçisine, emeklisine sahip çıkan bir kitleyiz. Şakamız yoktur. Yemeksepeti son kez uyarıyorum, ya emekçiyle anlaş ya da karşında bizi bulursun. Kuryelere zulme devam ederseniz bu meydandaki ses o kuryelerin arkasında aslan gibi duracak.

"DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ FKÖ'YE VERDİĞİ DESTEKLE AYNI YERDEYİZ"

Erdoğan, dostu Trump ile Gazze için planlar yapıyor. Gazze'yi satıyorlar. Kasap Tony Blair de var aynı kurulda, Tiktokçu Hakan da orada. Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti bu işte. Bülent Ecevit, Yaser Arafat'ın arkasında durduğu yerdeyiz. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin Kurtuluş Örgütü'ne nasıl destek verdiyse tam o yerden destek veriyoruz. Biz Filistin'in dostuyuz. Trump'a ses çıkaramayan Erdoğan'a şunu söylüyoruz: Öyle boş meydanlarda boş boş dünya 5'ten büyüktür demekle olmaz, Trump'la Dünya senden büyüktür demekle olur. Trump Netanyahu'ya savaş kahramanı diyor. Böyle bir adamın planından Filistin'e ne hayır gelir. Erdoğan'ı o heyete girmemeye, Filitin'i satmamaya davet ediyorum. Filistin'i sana sattırmayacağız.

"GELİN İSTANBUL SEÇİMLERİNİ 29 MART'TA YAPALIM. SEN KAZANIRSAN BİZ SİYASETİ BIRAKIYORUZ. EKREM BAŞKAN KAZANIRSA, ARTIK YAKAMIZDAN DÜŞÜN"

Yarın girdiğimiz seçimde iktidar olmazsam, o dakika siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan. Eski kalesinden Bağcılar'dan sesleniyorum Erdoğan'a. Cesaretin varsa atadığın hâkimlerle değil, gel büyük mahkemenin, milletin huzuruna çıkalım. Mart'ın sonunda bütün belediye meclis üyelerimi istifa ettirmeye, belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Sen de yapacaksan yapalım. Benim adayım belli Ekrem İmamoğlu. Başbakan çıkardın yendik. Meclis başkanı çıkardın yendik. Boş senetçi Murat Kurum'u çıkardın yendik. Kime güveniyorsan, ister Tiktokçu Hakan, ister damat, ister evlat, kimi çıkarıyorsan çıkar karşımıza kararı İstanbul versin. Eğer seçimi sen kazanırsan biz siyaseti bırakıyoruz. Ama seçimi Ekrem Başkan kazanırsa, artık yakamızdan düşün. 29 Mart Pazar günü gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen gelirsen ben siyaseti bırakıyorum Erdoğan. Öyle masum insanlara iftira atmakla olmaz. Korkma cesaretin varsa çık karşımıza. Cesaretin varsa erken seçim yaparsın, yoksa 29 Mat'ta İstanbullu karar versin.

İMAMOĞLU: PARTİZANLIK YAPMADAN, YALNIZCA VATANDAŞA HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞTIĞIMIZI BAĞCILAR ÇOK İYİ BİLİR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüde İmamoğlu'nun mektubunu okudu

“Bağcılar’ın güzel insanları, benim can hemşerilerim… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, güzel yüzlü çocuklarım, cesur gençler… Sizleri çok özledim. Her birinize hasretle sarılıyorum. Sizleri çok seviyorum. 10 aydır birbirimizden ayrıyız. Bizi ayıranların niyeti aramıza duvarlar örmek, aramızdaki gönül bağını koparmaktı. Ama başaramadılar. Onlar bizi ayırmaya çalıştıkça, biz birbirimize daha da yakınlaştık. Bu ayrılık birliğimizi, dayanışmamızı, sevgimizi perçinledi. Mücadelemizi, umudumuzu, cesaretimizi büyüttü. Bağcılar, bizi çalışkanlığımızla tanır. Kimseyi ayırmadan, partizanlık yapmadan, yalnızca vatandaşa hizmet etmek için çalıştığımızı Bağcılar çok iyi bilir.”

“DARDA KALANIN, ZORDA OLANIN HEP YANI BAŞINDA OLDUK”

İstanbul’a rekor düzeyde metro kazandıran yönetim olarak, Bağcılar’da ulaşımı kolaylaştıracak çok önemli adımlar attık. Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Yıldız-Mahmutbey arasını açtık. Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nı hizmete açtık. Yine Bağcılar'dan geçecek olan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı çalışmalarını hızlandırdık. Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı'nın çalışmalarını başlattık ve hızla devam ediyoruz. ‘İstanbul Yenileniyor’ kapsamında başladığımız kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ‘Bağcılar Kiraz Evler Dönüşüm Projemizi’ tamamladık, evleri hak sahipleriyle buluşturduk. Bölgesel İstihdam Ofisimizle işverenlerle iş arayanları bir araya getirdik, istihdama katkı sağladık. Çocukları, gençleri, emeklileri, emekçileri, hiçbir zaman unutmadık. Darda kalanın, zorda olanın hep yanı başında olduk.

“KENDİ ÇOCUKLARINIZDAN UTANIN”

İBB tarihinde ilk kez öğrenci yurtları açtık. Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nu gençlerimizin hizmetine sunduk. İBB tarihinde ilk kez kreşler açtık. Bağcılar’da 3 kreşimizi hizmete sunduk. Çocuklarını gönül rahatlığıyla İBB kreşlerine bırakan anneler de çalışma hayatına katılma fırsatı bulabildiler. Kreşler açıyoruz; çünkü bizim amacımız, ailelerinin gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm çocuklarımızın okul öncesi eğitim alarak hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını sağlamak. Cumhuriyet, öncelikle çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet, her şeyden önce, eğitimde imkân ve fırsat eşitliği demektir. 25 yıl boyunca tek bir kreş bile açmamış olan zihniyet, çocuklar için bile eşitliğe, adalete tahammül edemiyor. Onun için de ilk günden beri bize kreş yaptırmamak, yapılanları kapatmak için uğraşıyorlar. Bugün de çocuklarımız ve İBB kreşleri üzerinden kirli bir siyaset yapmaya çalışanlara tek bir sözüm var: Utanın, utanın; kendi çocuklarınızdan utanın.

“ÇOK KÖKLÜ BİR ADALET DEVRİMİ YAPACAĞIZ”

Sevgili dostlarım; biz ne yaptıysak, İstanbul adil bir şehir olsun, milletin parası doğrudan millet için harcansın, vatandaş bu şehrin sahibi olduğunu bilsin diye yaptık. Ülke yönetiminde de aynısını yapacağız. Herkes için, her yerde önce adaleti, önce hürriyeti sağlayacağız. Hiç kimse imkansızlıklar yüzünden kendini darda, zorda hissetmeyecek. Hiç kimse eşitsizliğe, ayrımcılığa uğramayacak, dışlanmayacak. Devletin adil ve merhametli eli herkese aynı şefkatle uzanacak. Kurumlar ve kurallar, herkes için aynı şekilde geçerli olacak. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinecek, herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alacak. Türkiye artık günü kurtararak, durumu idare ederek yoluna devam edemez. Hep birlikte, çok büyük, çok köklü bir adalet devrimi yapacağız. Adaletin bereketiyle refaha, huzura kavuşacağız. Adaletin manevi kuvvetiyle birliğimiz, kardeşliğimiz güçlenecek. Bir avuç zalim kaybedecek, bu çalışkan, ahlaklı, koca yürekli millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÇELİK: ÇOCUKLARIMIZIN, KADINLARIMIZIN MÜCADELESİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüde konuşarak Aziz İhsan Aktaş davasının başladığını belirterek tutuklu belediye başkanlarının selamını alanda bekleyen binlerce yurttaşa iletti. Özgür Çelik'in konuşmalarından satır başları şöyle:

"Büyük bir mücadele veriyoruz. Adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesi. Mücadelemiz ekmek mücadelesi. Sefalete sürüklenen emeklilerin, okula bir öğün yemek götüremeyen çocuklarımızın mücadelesi, hayatın her alanında eşitlik arayan kadınların mücaedelesi, mülakatlarla mağdur edilen öğrencilerin, ağır vergilerle ezilen esnafların mücadelesi. Bu mücadeleyi 19 Mart'tan beri meydanlarda veriyoruz. Bu mücadele bir avuç azınlıkla milletin mücadelesi. Bir avuç azınlık medyayı, yargıyı, bürokrasiyi kendi tahakkümü altına almış olabilir. Onların karşısında millet var. İşte millet Bağcılar Meydanı'nda adalet diyor."