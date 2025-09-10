CHP'nin Bahçelievler binasındaki 'İstanbul İl Başkanlığı' yazısı yenilendi

CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu.

Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

YAZI YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan CHP 'nin Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı.

Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak çekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.

İL BAŞKANLIĞI'NIN ADRESİ DEĞİŞMİŞTİ

CHP, kayyum Gürsel Tekin'in'in polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin ardından kritik bir hamle yapmış ve İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirmişti.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edilmişti.

CHP'nin yeni İl Binası olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi. Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedilmişti.