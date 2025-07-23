CHP'nin Bakırköy mitinginde belediye başkanlarından ortak mesaj: Hukuk, adalet ve özgürlük için mücadeleye devam

CHP’nin Bakırköy'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "19 Mart'tan beri bu eylemlere devam ediyoruz. Bunlar bir haksızlığın önlenmesi için, adaletin yerini bulması için yapılan eylemlerdir. Bütün mitinglerimiz her biri bir diğerine göre biraz daha kalabalıklaşan, halkın daha duyarlı hale geldiği ve sürekli yükselişte olduğu bir eylem türü bu. Biz toplumun ilgi duymasından çok memnunuz. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi bunlara devam edeceğiz. Haksız yere içeride tutulan arkadaşlarımız bırakılıncaya kadar bu eylemlere Türkiye genelinde ve İstanbul'da devam edeceğiz. Toplum artık özgürlük istiyor. Toplum adalet istiyor. Toplum hukukun uygulanmasını istiyor. Bir gün bunun kendine de geleceğinin farkında olduğu için eylemlerimize oldukça fazla ilgi gösteriyor" diye konuştu.

ESİN KÖYMEN: HUKUK DEVLETİNİ YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN DEVAM EDİYORUZ

Mitinglerin coşkuyla sürdüğünü belirten Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Coşkuyla devam ediyor mitingler. Dolayısıyla bütün bu hukuksuz sisteme karşı insanların duyarlı olması, hak mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisinin yanında olması, her şeyden öte adaletten ve hukuktan yana olması son derece önemli. Her hafta yapılmasına rağmen mitinglerin sayısında hiçbir azalma yok, artarak devam ediyor. Bu anlamda ben mitinglerimize katılan bütün yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu mücadeleyle daha demokratik bir ortam için, hukuk devletini yeniden inşa etmek için devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

SİNEM DEDETAŞ: DAYANIŞMA VE MÜCADELE İLE BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ

Mitinglerin umudu tazelediğini ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Zor zamanlardan geçiyoruz ama dayanışma ve mücadele ile bu günleri atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Buna umudumuz var. Her mitingde aslında bu umudumuzu tazeliyor. Ülkemizin daha demokratik, haktan adaletten yana bir çizgide gitmesi için bu mitingler bizim için önemli. Bu dayanışma ruhu önemli." dedi.