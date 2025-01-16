CHP'nin Beşiktaş mitinginde konuşan Özel: "Kendi kazdıkları kuyuya düştüler"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dört gün önce “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 40 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için eylem yaptı.

Beşiktaş Belediyesi önünde düzenlenen eyleme CHP’li belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra sendikalar ve çok sayıda kişi katıldı.

"SANDIĞI DİZAYN ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eylemde ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu.

İsim vermeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e işaret eden İmamoğlu, “Bu operasyonları yapmak için görevlendiren Cumhuriyet başsavcısının siyasi kariyerine bakan herkes yapılan operasyonu görür. Bu başsavcı siyasi bir kişidir, talimatları yerine getirir. Bakan Yardımcısı olan bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle siyasi müsteşar olmuştur. Taraf olmuştur” dedi.

“Hepimiz için bir dönüm noktasındayız” diyen İmamoğlu, “Sandığı dizayn etmelerine izin vermeyeceğiz. Sanmasınlar ki seçime böyle girecekler. Tepkinizi gösterin. Yargımızı, adaletimizi sarsmalarına müsaade etmeyin. Bunu istiyoruz ve bunu diliyoruz” diye konuştu.

"AKTAŞ'IN DEVLET KURUMLARIYLA İHALELERİ VAR"

İmamoğlu'nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise; Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda suçlamaların odağındaki İhsan Aktaş’a değindi.

Aktaş’ın diğer partilerin belediyelerinden ve devlet kurumlarından da ihaleler aldığını belirten Özel, Esenyurt’ta da bir ihaleye girdiğini ancak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in herhangi bir ödeme yapmadan tutuklandığını söyledi.

İhale sürecinin devamını anlatan Özel, "Ahmet Özer’in yerine atanan Esenyurt kayyımı süreci incelemiş. Bir ayın sonunda ihaleyi uygun bulmuş, bu hizmete karşı para ödemeye başlamış" dedi.

"YARGI OYUNLARIYLA İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

CHP'lilere itibar suikasti yapıldığını söyleyen Özel, konuşmasının devamında iktidara seslendi: "Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor. Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

Siyasetle yarışıp da yenemediklerini yargıyla sindirmeye başladı. İşte bizi buraya toplayan zihniyet acziyetin milleti tanımamanın yeri gelince millete sırtını dönenlerin zihniyetidir. Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir."

"SİZE İLETİLEN TALİMATLARA TESLİM OLMAYIN"

Hakim ve savcılara seslenen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kanunsuz emirlere, usulsüz taleplere, siyasete alet edilmek üzere size iletilen talimatlara teslim olmayın. Bugün verecekleri kararı sırtına yük etmek istemeyen yargı mensuplarına, bugün verecekleri kararla akşam yatağa başlarını koyduklarında vicdan azabı çekmemesi gereken yargı mensuplarına, onların da birer anne, baba, evlat, eş olduklarını hatırlatarak, ortada bir suç varsa kimseye acımayın ama olmayan bir suçu üretiyorlarsa, size ürettirmeye çalışıyorlarsa, masum insanları siyaseten itibarsızlaştırmak için okuduğunuz güzel mesleğinize, içtiğiniz yemine, vicdanınıza karşı başka bir şey yapmak isteniyorsa sakın ha sakın."

"KENDİ KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞTÜLER"

"Şunu ifade etmek isteriz ki İhsan Aktaş’ın iş yapmadığı kurum kalmadığı gibi bu kişinin TEM Otoyolu üzerindeki ‘dünyanın en büyük benzin istasyonu’ olarak övündüğü, niyetlendiği yer belediyelerin ve karayollarının yetkisi ile öyle bir yer ruhsatlandırılamayacağı için buna belediyelerimiz, Karayolları imza atmadığı için bu İhsan Aktaş’ın şirketine özel olarak 4 Aralık günü Meclis’teki alakasız bir kanunun içine; torba yasaya bir madde eklediler. O maddeyle TEM’in üzerindeki yere benzin istasyonu dışında çeşitli plan tadilatları yapma ve ‘Ortadoğu’nun en büyük benzin istasyonu’na imza atma yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiler.

Şimdi hepimiz İhsan Aktaş’ın AK Parti belediyelerde yaptığı işleri, kamu kurumlarında yaptığı işleri ve ona özel hazırlanan kanuni değişiklikleri görüyoruz, biliyoruz. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Şimdi göreceğiz, Rıza Akpolat, birazdan veremeyeceği hiçbir hesap olmayan Rıza Polat ifadesini verecek ve ümit ediyorum ki görevinin başına dönecek"