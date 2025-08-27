CHP'nin Beyoğlu miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırttırıldı
CHP'nin bu akşam Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda gerçekleştireceği miting öncesi İnan Güney'in Beyoğlu Belediyesi'ne asılan aile fotoğrafı kaldırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50. Demokrasi Mitingi bu akşam Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binası önünde, Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
İNAN GÜNEY'İN FOTOĞRAFINI KALDIRTTILAR
Miting hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmadan hemen önce ailesiyle birlikte çekilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in fotoğrafı belediye binasına asıldı. Ancak kısa süre sonra güvenlik güçlerinin talimatıyla söz konusu fotoğraf binadan indirildi.
MİTİNG ÖNCESİ METRO KAPATILDI
İstanbul Valiliği, miting öncesinde güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu’ndaki metro çıkışlarının bir kısmını kapatma kararı aldı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, Valiliğin talimatıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunun şu çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi:
Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı
Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı
Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi önü çıkışı
Açıklamada, Kasımpaşa ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise açık olduğu duyuruldu.