CHP'nin Beyoğlu miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırttırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50. Demokrasi Mitingi bu akşam Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binası önünde, Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

İNAN GÜNEY'İN FOTOĞRAFINI KALDIRTTILAR

Miting hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmadan hemen önce ailesiyle birlikte çekilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in fotoğrafı belediye binasına asıldı. Ancak kısa süre sonra güvenlik güçlerinin talimatıyla söz konusu fotoğraf binadan indirildi.

MİTİNG ÖNCESİ METRO KAPATILDI

İstanbul Valiliği, miting öncesinde güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu’ndaki metro çıkışlarının bir kısmını kapatma kararı aldı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, Valiliğin talimatıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunun şu çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi:

Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı

Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı

Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi önü çıkışı

Açıklamada, Kasımpaşa ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise açık olduğu duyuruldu.