CHP'nin Beyoğlu mitingi öncesi İstanbul Valiliği'nden 'Şişhane metrosu' kararı

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenlediği mitinglerine devam ediyor.

CHP'nin mitinglerinin bu haftaki adresi Beyoğlu olacak.

CHP'nin bu haftaki mitingi, bugün saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi'nin önünde gerçekleşecek.

Miting öncesi İstanbul Valiliği'nden Şişhane metrosu ile ilgili yeni bir karar geldi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane istasyonu;

-Şişhane Metro İstiklal Caddesi Çıkışı,

-Şişhane Metro Vergi Dairesi Çıkışı,

-Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi Önü yolcu işletmeye kapalı olacaktır.

Kasımpaşa Metro çıkışı ve Refik Saydam Caddesi çıkışları yolcularımızın kullanımına açıktır."