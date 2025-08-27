CHP'nin Beyoğlu mitinginde yurttaşlardan iktidara tepki: Belediye başkanlarıyla uğraşmasınlar, pahalılığı düşürsünler

CHP, Beyoğlu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Beyoğlulular mitinge yoğun katılım gösterirken, tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı günden bugüne kadar bütün eylemlere katıldığını ifade eden bir yurttaş, şunları söyledi:

"Biz, Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Biz, 19 Mart'tan, aslında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklandığı ilk günden beri yani toplamda bugün galiba 302 gündür sahadayız, alanlardayız, meydanlardayız, eylemlerdeyiz, adliyelerdeyiz, cezaevlerindeyiz ve miting alanlarındayız. Biz bunun için o günden beri yola çıktık, söz verdik. Bu mücadelede onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı söyledik, öyle de yapıyoruz.

Biz, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Ben bireysel olarak bir vatandaş olarak da çalışıyorum ama kolektif olarak, bir bütün olarak da Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak daima arkasındayız. Onu yalnız bırakmayacağız. Prof. Dr. Ahmet Özer de yalnız değildir. Bütün tutuklu belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, yol arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan kim varsa hiçbiri yalnız değildir. Mehmet Murat Çalık’ın annesini ağlattığınız zaman, küçük 12 yaşındaki çocuğunu 'Acaba ben de tutuklanır mıyım anne?' diye sordurttuğunuz zaman, onu korkuttuğunuz zaman zaten siz kazanmış olmuyorsunuz. Böyle asla kazanamayacaksınız.

Bir iki gün önce bir İBB çalışanı galiba kalp krizi geçiriyor, ailesine haber verilmiyor. Üç gün sonra haber veriliyor ve şu anda durumu ağır, yoğun bakımda. Bu ne demek? Böyle yaptığınız zaman mı kazanacaksınız? Böyle kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Bana diyorlar ki, 'Türkiye ne ile yönetiliyor? Cumhuriyet mi, derebeylik mi?' Ben diyorum ki kötülükle yönetiliyor Türkiye. Ben böyle söylüyorum yani. Hani başıma bir şey gelir mi diye düşünmeden, şu anda bunları söylüyor olmaktan asla ama asla korkmuyorum. Biz bu yola korkmamak, susmamak, pes etmemek, vazgeçmemek için çıktık. Öyle de yapacağız, öyle de yapıyoruz."

"MEHMET ŞİMŞEK'E DİYORUM Kİ: "ALLAH İNSAF VERSİN"

İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren bir yurttaş, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Şimşek'e diyorum ki: 'Allah insaf versin! 19 bin lirayla nasıl geçineyim ben? Emekliyim. 19 bin lira maaş alıyorum, bana para kalmıyor. 500 lirayla nasıl geçineyim?' Bu ülkeyi batırdılar. Bizi de yediler, bitirdiler. İnsafa gelsinler, artık bize bir zam versinler. Ben dileneyim mi, gideyim köprünün altına mı? İmamoğlu’na da şunu söylüyorum: Dimdik dursun, arkasındayız, onu çok seviyoruz. Öyle bir şey yapacağız ki, onu çıkaracağız, bu Türkiye’yi kurtaracağız. Artık yeter diyorum. Yediler, bizi bitirdiler. Yazık, günah değil mi bize? Biz dilenelim mi? Ben emekliyim.

Kendim Aleviyim. Bir de Alevilere baskı yapıyorlar inançları üzerinden. Tayyip’e diyorum ki: Alevilerden elini, eteğini çeksin. Bizim sabrımızı taşırmasın. Yeter, bize işkence yaptı. Yaktılar, yıktılar, her şeyi yaptılar. Daha ne istiyorlar Alevilerden? Elini, eteğini çeksin. Biz inancımızı yaşamak istiyoruz, herkes inancını yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti burası. Herkes istediği gibi yaşayabilir. Kürt, Türk, Arap… Ama ben diyorum ki burası Arap ülkesi değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunu iyi bilsinler.

Bizim ekmeğimizle, aşımızla uğraşmasınlar. Bütün belediye başkanlarını içeri soktular. Biz hırsız olduklarına inanmıyoruz. Sadece siyaset, sadece koltuk uğruna bunlar yapılıyor. Ekrem İmamoğlu’nu da, bütün başkanlarımızı da bu yüzden tutuyorlar. Maliye Bakanı’na da diyorum ki: Geldiği yere geri dönsün. Yeter artık, bize yaptığı işkenceye bir son versin. Ayıp ya, insafa gelsinler."

"BELEDİYE BAŞKANLARIYLA UĞRAŞMASINLAR, PAHALILIĞI DÜŞÜRSÜNLER"

Belediye başkanlarının hizmetlerinden dolayı tutuklandığını söyleyen bir yurttaş, ise şöyle konuştu:

"Bütün çalışkan belediye başkanlarını, iyi insanları içeri aldılar. Niye aldılar? Suçları ne? Kendileri borç etti, borç etti… Onlar da ödedi. Borç bitince başına bindiler. İnan Güney ne yaptı? Adam iyi iş yaptı diyor herkes. Bunlarla uğraşmasınlar, belediye başkanlarıyla uğraşmasınlar. Kendileri kazanınca 'milli irade'ydi, bu iyi insanlar kazanınca ne oldu milli iradeye? Benim oyumu çaldılar. Benim oy verdiğim adamla uğraşmasınlar. Belediye başkanlarıyla uğraşmasınlar, kiralarla uğraşsınlar, kiraları aşağı düşürsünler. Belediye başkanlarıyla uğraşmasınlar, pahalılığı düşürsünler. Belediye başkanları çocuklara, okul çocuklarına yemek veriyordu. Onlar aç kalsın da Tayyip’e köle mi olsunlar? Çocuklara yemek verilsin. Geleceğin çocukları onlar, bu ülkenin geleceği onlar.

Ben 16 bin lira maaş alıyorum. Nasıl geçineyim? Kiram 20 bin, 25 bin istiyorlar. Ben birilerine mahkum mu yaşayacağım? Kendileri saraylarda yaşıyorlar, bize 16 bini çok görüyorlar. Alsınlar kendileri yesinler. Doymadılarsa, doymadılarsa, doymadılar! Çocuklara yemek verilsin, içerideki hastalar bırakılsın, vicdanları varsa iyi insanları içeride çürütmesinler."

"HUZURUMUZ KALMADI, GÜNLERİMİZ ZEHİR OLDU"

Tutuklu belediye başkanlarına özgürlük talebinde bulunan bir yurttaş, "Çok üzgünüz. Bütün başkanlarımızın özgürlüğünü istiyoruz. Huzurumuz kalmadı, günlerimiz zehir oldu. Bu birini tutuklamak kazanmak değildir, kaybetmektir. Halkın iradesini çalmaktır. Artık bıktık hırsızlıktan! Biz torunlarımızı, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünüyoruz. Biz boğazımıza kadar geldik. İnanıyoruz ki İnan Güney geri dönecek. Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları serbest bırakılsın." diye konuştu.

"SAHADAYIZ, DİRENİYORUZ, DİRENECEĞİZ, SONUNA KADAR"

Bir yurttaş, "Başkanlarımıza özgürlük istiyoruz. Artık başkanlarımızı bıraksınlar. Çok rica ediyoruz. Gençlerin umudu, çocukların umudu, yaşlıların umudu, emeklilerin umudu… Sahadayız, direniyoruz, direneceğiz, sonuna kadar." şeklinde konuştu.

"BAŞKANLARIMIZI BIRAKSINLAR İSTİYORUZ"

Bir diğer yurttaş, "Başkanlarımızı bıraksınlar istiyoruz ki işlerini yapabilsinler, halka hizmet edebilsinler. Biz bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Ve inanıyoruz ki hepsi dürüst, çalışkan insanlar. Yapılan iftiralara inanmıyoruz. Hepsinin arkasındayız. En kısa sürede çıkacaklarına inanıyoruz. Hak, hukuk, adalet için buradayız. Ekrem Başkan’ı bekliyoruz. Adalet yerini bulacak. Çok üzgünüz, çok kırgınız ama asla umudumuzu kaybetmiyoruz." ifadesini kullandı.