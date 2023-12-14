CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan oldu

CHP’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Özcan, CHP kadrolarına teşekkür ettiğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, CHP Parti Meclisi'nin (PM) kendisini Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini açıklayarak "Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerine yer verdi.