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CHP'nin boykot listesine iki yeni ekleme

CHP'nin boykot listesine iki yeni şirket eklendi. Web sitesinde yer verilen iki yeni şirket Adadolu Ajansı ile DBL Entertainment oldu.

Güncel
  • 03.04.2025 12:14
  • Giriş: 03.04.2025 12:14
  • Güncelleme: 03.04.2025 12:21
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin boykot listesine iki yeni ekleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot listesine iki yeni şirket eklendi.

Boykot listesinde Anadolu Ajansı ile DBL Entertainment dahil edildi.

ESPRESSOLAB EYLEMLERİNE VATAN HAİNLİĞİ DEMİŞTİ

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere tepki göstermişti.

Özkan, yandaş Zafer Şahin’in Espressolab paylaşımını alıntılayarak “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazmıştı.

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