CHP'nin bu hafta çarşamba günü düzenleyeceği mitingin adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki ayağının adresi belli oldu. Açıklama seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan duyuru yapan Çelik, 10 Eylül Çarşamba günü Kadıköy İskelesi’nde miting yapacaklarını açıkladı.

Özgür Çelik, miting duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."