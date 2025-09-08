CHP'nin bu hafta çarşamba günü düzenleyeceği mitingin adresi belli oldu
Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 10 Eylül Çarşamba günü Kadıköy İskelesi’nde yapılacağını açıkladı.
Özgür Çelik, miting duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
“Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz.
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."
Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 8, 2025
📍Kadıköy İskele Meydanı
🗓️10 Eylül Çarşamba | 20.30 pic.twitter.com/wiMsMIiZ96