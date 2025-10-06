CHP'nin bu hafta İstanbul'da düzenleyeceği mitingin adresi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu hafta İstanbul ayağının adresini duyurdu ve katılım çağrısı yaptı. Buna göre, miting Şişli – Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Cevahir AVM Önü'nde gerçekleştirilecek.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den göndereceği mektup okunacak.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza yönelik 200 gündür süren haksız, hukuksuz tutukluluğa karşı bir araya geliyoruz.

🗓 8 Ekim Çarşamba

🕣 20.30

📍 Şişli – Halaskargazi Cd. / Cevahir AVM Önü"

