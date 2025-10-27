CHP'nin bu hafta İstanbul'daki miting adresi belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adresi ve tarihi belli oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle miting 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkıyoruz! Halkımızın iradesinin gaspının 1. yılında, Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" dedi.

Çelik, 30 Ekim Perşembe günü yapılacak mitingin adresini Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak duyurdu.