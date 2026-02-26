CHP'nin bu haftaki miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor.

Bu hafta 28 Şubat Cumartesi günü yapılacak mitingin adresi belli oldu. CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre miting, saat 14.00'te Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü, göller diyarı Burdur’da tek yürek oluyoruz!

Milletin iradesine, adalete ve demokrasiye; helal oylarla seçilmiş belediye başkanlarımıza ve haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm siyasi tutsaklara ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Birliğimizden aldığımız güçle, omuz omuza meydanlarda olacağız.

Hep birlikte mücadele edecek,

Hep birlikte kazanacağız!

🗓 28 Şubat Cumartesi

⏰ 14.00

📍 Cumhuriyet Meydanı"