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CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısına ret

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini açıkladı.

Siyaset
  • 09.01.2024 19:18
  • Giriş: 09.01.2024 19:18
  • Güncelleme: 09.01.2024 19:27
CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısına ret
AA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği karara tepki göstermiş; konuya ilişkin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, "Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18:30’da elimize ulaştı.. Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

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