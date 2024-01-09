CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısına ret
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği karara tepki göstermiş; konuya ilişkin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18:30’da elimize ulaştı..— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) January 9, 2024
Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/Rv5kxqUhnu
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, "Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18:30’da elimize ulaştı.. Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.