CHP'nin Çankaya Adayı Güner, mal varlığını açıkladı

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, mal varlığını açıkladı. Güner, Çankaya ve Keçiören'de 1'er konut, İzmir Seferihisar'da 1 arsa ve Hyundai Bayon model 1 aracının olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 31 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan yerel seçim öncesi mal varlığını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, aday belirleme sürecinde yaşanan tüm tartışmaların geride kaldığını anlatan Güner, geçtiğimiz hafta, Çankaya Belediye Başkanlığına aday adayı olan partililerle bir araya geldiğini, buluşmaya mazeretleri olan bazı isimler dışında adayların yarısından fazlasının katıldığını söyledi.

Kazanması halinde hayata geçireceği projelere dair bilgi veren Güner, katılımcı yönetim anlayışını güçlendireceklerini, herkesin kentin yönetiminin paydaşı olmasını, herkesin sorumluluk üstlenmesini hedeflediklerini söyledi. Güner, ulaşılabilir ve daha fazla sokakta olan bir belediye başkanı olmayı hedeflediğini de ifade etti.

EN BÜYÜK PROJESİNİ SÖYLEDİ

Çankaya'da halk lokantası, öğrenci yurdu, gençlik merkezi eksikliği olduğunu ifade eden Güner, "5 yıl bu kentin insanlarına dokunabilirsek, insanlar 'ne güzel sokakta bizimle beraber olan, bizimle beraber yöneten bir belediye başkanımız oldu, iyi ki seçmişiz' derse benim için en büyük proje budur. En büyük projem Çankayalıların memnun olup tekrar yetki vermesi" dedi.

BANKA HESAPLARI EKSİDE

Seçilmesi halinde mal varlığını 5 yılda bir değil her yıl açıklayacağını söyleyen Güner, belediyenin bütün gelir giderlerini de detaylarıyla denetlemek isteyen meslek odaları ve basın yayın organlarıyla paylaşacaklarını ifade etti. Mal varlığına ilişkin detayları sorduğumuz Güner, Ankara'da, babasından mirasla intikal eden iki dairede yarım hisseye, bir arsaya sahip olduğunu, ayrıca bir arabası bulunduğunu söyledi.

Detayları şöyle aktardı:

* Ankara Çankaya 1 konut

* Ankara Keçiören 1 konut

* İzmir Seferihisar 1 arsa

* Hyundai Bayon model 1 araç

Güner, banka hesaplarında para kalmadığını, seçim çalışmaları sebebiyle eksiye geçtiğini ifade etti.

İlçede sokak hayvanları ile ilgili sorunların olduğunu kaydeden Güner, Çankaya'yı Kızılay, Tunalı gibi merkezlerini canlandırmak istediklerini söyledi.

Güner, üniversitelerin yasaklanan şenlikleri için Çankaya'nın parklarını açmayı, bir de gençlik festivali yapmayı planladıklarını da anlattı.