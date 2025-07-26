CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılısında Burhanettin Bulut: "CHP'nin Anadolu'ya yayıldığı bir yerden, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden Türkiye'ye yayılacağız"

CHP Bülent Ecevit Yerleşkesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışı bugün saat 18.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, açılış öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bulundukları yerin CHP'nin eski genel merkezi olduğunu ve şimdi Parti Okulu olarak kullandıklarını belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Şimdi yarısını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, diğer yarısını yine Parti Okulu olarak kullanmaya devam edeceğiz. Çok anlamlı o nedenle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin başkentte açılması ve bu binada açılması çok kıymetli. Anlam itibarıyla CHP'nin en temel ögelerinin bulunduğu ve buradan CHP'nin tüm Anadolu'ya yayıldığı bir yerden, şimdi aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden Türkiye'ye yayılacağız. İlk ofisimiz burası.

Bu ofisimiz de bir üretim merkezi olacak aslında. Gölge kabinenin burada yaptıkları çalışmalar, hükümet programı, bu ofiste çeşitli birimlerimiz olacak. Oradan o üretimler devam edecek. İki anlamı var. Bir tanesi diğer ofislerin açılmasının merkezi olacak. Diğeri de halkla buluşmalarda başta hükümet programı olmak üzere söylemler, sloganların hepsi burada üretilecek. Bir anlamda partinin çalışmaları ayrı bir yerde ama yürütme dediğimiz, icraatların olacağı, seçime girecek kişinin çalışma yapacağı yer burası. Bazen soruyorlar ya, 'Siz emekliye ne vaat ediyorsunuz', Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizden vaatlerimiz de çıkacak. Örneğin, 'Emekliye en az asgari ücret aylık vereceğiz' dediğimizde onun kaynaklarını da buradan vatandaşlara ileteceğiz."