CHP'nin "Demokrasi Nöbeti" sürüyor: Kayyum atayacağınıza Esenyurt’un sokaklarını güvenli hale getirin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayum atanması ve devamla hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından protestolarına devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, meclis üyeleri ve partililer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Emir, burada yaptığı konuşmada, iktidarın CHP’li belediye başkanları ve Ahmet Özer’in, toplumun her kesiminden oy almasını içine sindiremediğini kaydetti.

"İÇİ BOŞ BİR İDDİANAME, DELİLSİZ SORUŞTURMA"

Emir, "İçi boş bir iddianame, delilsiz soruşturma, sonradan uydurulmuş gizli tanık ve bu gizli tanıkla halkın gözünden gerçekleri kaçırabileceklerini ve mahkeme bahanesiyle de Esenyurt halkının iradesine çökebileceklerini zannediyorlar" diye konuştu.

Demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini dile getiren Emir, "Eninde sonunda başaracağız, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

Emir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakıyorsunuz İstanbul uyuşturucu baronlarının ikametgahı olmuş. Uyuşturucu baronları en rahat ettikleri yere dünyanın her yerinden geliyorlar, İstanbul’da yaşıyorlar. Niye? Çünkü burası uyuşturucu baronları için bir cennet. Burada rahatça yaşayıp, rahatça paralarını yönetiyorlar. Türkiye’de kara para trafiği yönetmek hiçbir sonuç doğurmuyor. Türkiye bir kara para cenneti. Kara paralarını Türkiye’ye getiriyorlar. Soran yok, araştıran yok. Zaman zaman yakalanıyorlar veya aralarında bir çatışmaya giriyorlar. Biz de böyle öğreniyoruz. Kayyum atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt’un sokaklarını güvenli hale getirin. Daha güvenilir, daha yaşanılabilir, kadınlarımızın, çocuklarımızın, şiddete uğramadığı bir hale getirmek sizin göreviniz.

"ATATÜRK'Ü VE DEVRİMLERİNİ İÇLERİNE SİNDİREMEYENLER..."

Demokrasimize de Cumhuriyetimize de Cumhuriyetimizi kuran Mutafa Kemal Atatürk’ümüze de her gün saldırıyorlar. Onun devrimlerini bir türlü içlerine sindiremediler. Onun ordusuna el uzatmaktan da bir türlü çekinmiyorlar. Daha önce de Ergenekon, Balyoz kumpas davaları ile ordumuzu çökertenler, Mustafa Kemal’in askerlerine saldıranlar, onları cezaevine atanlar, bugün “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diyen teğmenleri ordudan atmanın peşindeler. Mustafa Kemal’in teğmeniyiz, Mustafa Kemal’in askeriyiz diye yemin eden teğmenler hakkında soruşturma açıyorlar. Disiplin işlemi açılıyorlar. Ve ordudan atmaya çalışıyorlar. Suçları ne bu teğmenlerin? Disiplinsizlikmiş.

"BİR TANE TEĞMENİMİZE DOKUNAMAYACAKSINIZ"

Oysa Mustafa Kemal’in askeriyiz demek, hangi asker için disiplinsizliktir? Ordunun itibarını zedeleme suçu işlemişler. Asıl, ordunun itibarını kozmik odayı Fethullahçılara açanlar, Fethullahçı çeteler, Fethullahçı savcılar tarafından orduya operasyon yaptıranlar, AKP’nin ağababaları ordunun itibarını yerle bir ettiler. Bilsinler ki teğmenlerin ettiği yemini edenler, yasaklanmamış bir yemin, içerisinde hiçbir suç unsuru yok. 2023’e kadar bu yemin ediliyordu. Tören bittikten sonra bu yemin edilmiş. Ama siz Mustafa Kemal’in askeri olmayı suç sayıyorsanız, açıkça söyleyin. Milletimiz de duysun. Ve bilsinler ki bu milletin, sizin tarikatlardan aldığınız emirleri yerine getireceksiniz diye feda edeceği bir tane teğmeni yok. Bir tane teğmenimize dokunamayacaksınız."

Konuşmaların ardından CHP'lilerin meydandaki "Demokrasi Nöbeti" devam etti.