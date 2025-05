CHP'nin Düzce mitingi başladı: Özgür Özel konuşuyor

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlediği mitinglerini sürdürüyor.

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen ve her hafta bir il ile İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirilen mitinglerin bu haftaki noktası Düzce.

Miting, Düzce'nin Anıtpark Meydanı'nda saat 14.00'te başladı. Mitinge katılan yurttaşlar sık sık "Hak, hukuk, adalet", "Her şey çok güzel olacak" sloganları atıyor.

🔴 CANLI

14.00 | Mansur Yavaş konuştu

Mitingin açılışında konuşan ilk isim Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş, "Bu yapılanların siyasi olduğu konusunda hiç kimsenin en ufak bir şüphesi yoktur" dedi.

14.15 | İmamoğlu'nun mektubu okundu

CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Yavaş'ın konuşmasının ardından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Mektubuna, "Düzce’nin güzel insanları, bu ülkeyi, canı gibi seven sevgili kardeşlerim; bugün sizlerle olamasam da aramızda duvarlar, parmaklıklar olsa da hepinizi en içten duygularımla kucaklıyorum," sözleriyle başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sanıyorlar ki duvarlar, parmaklıklar bizi ayırabilecek. Sanıyorlar ki; beni tutsak ederek, zindana kapatarak sizlerle arama engel koyabilecekler. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu, bu vatana duyduğu o sonsuz sevgiyi bir zindanda kalınca unutacak, millet de o zindana kapatılınca, onun yaptığı hizmetleri unutacak. Sanıyorlar ki; hukuku kendi çıkarlarına alet ettiklerinde, bu milletin ferasetini, adalet duygusunu ortadan kaldırabilecekler. Düşünüyorlar ki, tek adam düzeni sonsuza kadar devam edecek; istedikleri zaman savcı, istedikleri zaman yargıç, istedikleri zaman ekonomist olacaklar. Ülkeyi içinden çıkılmaz uçurumlara sürükleyebilecekler. Düşünüyorlar ki, bu israf düzeni hiç bitmeyecek.

"HİÇ UMUTLANMASINLAR"

Hiç umutlanmasınlar. Bizi istedikleri kadar ‘suç örgütü’ diye yaftalasınlar. Vatandaşın bu iftiralara artık karnı tok. Vatandaş, kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bir avuç azınlığı değil, bu topraklarda yaşayan, vatan sathına yayılmış herkesi koruyup gözetenin kim olduğunu biliyor. İmamoğlu, bu israfçıları dört kere yendi, daha da yenmeye devam edecek. Bu israfçılar, her seçim döneminde ellerindeki tüm imkanları, bakanları, milletvekillerini seferber ettiler, yine de bileğimi bükemediler. Şimdi, koltuk altlarından gidiyor diye, hukuk kisvesi altında olmadık, akla hayale gelmedik hilelere başvuruyorlar. Hodri meydan. Madem tüm yargı mekanizması elinizin altında, bir an önce iddianameyi hazırlatın. Dökün ortaya her şeyi. Ne doğru ne yanlış, kim gerçeği söylüyor, kim yalanı; görsün cümle alem. Ancak, bu israfçılar da biliyor ki, ortada ne suç var ne de suç örgütü. Alnımız ak, başımız dik. Dolduramadıkları iddianameyle süreç uzadıkça uzuyor, mesnetsiz olduğu için bütün o iddialar ellerinde patlıyor.

"GÖRÜŞ YASAĞI UYGULUYORLAR"

Sevgili Düzceliler; korkunun ecele faydası yok. Bakın korkuları o kadar büyük ki, neler neler yapmadılar. Önce 30 yıllık diplomamı iptal ettirdiler. Yetmedi; daha iddianame bile yokken, bizi suçlu ilan edip, zindana attırdılar. Baktılar olmuyor, sosyal medyada beni engellettiler. Sesimden, görüntümden dahi korkup, benim videolarımı, afişlerimi yasaklamaya kalktılar. O kadar panik halindeler ki, bana hapishanede görüş yasağı bile uyguluyorlar. Ama hesapları tutmadı, tutmuyor, tutmaz. Sindirmeye çalıştıkları, sesini kısmaya kalktıkları vatandaş, daha gür sesle, kükreyerek koşuyor meydanlara. Bu milleti hafife alanlar, iradesini hor görenler, çok yakında nasıl bir hata yaptıklarını acı bir şekilde anlayacaklar. Önümüz bayram. Bu vesileyle hepimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. İnanıyorum ki yakında tüm bayramlarımızı hep beraber, ayrısız, gayrısız kutlayacağız. Bize yapılan bütün zulümlere, uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen, yılmayacağız ve mutlaka başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

14.21 | Özgür Özel konuşmaya başladı

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye çıkarak konuşmaya başladı.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gitme dediler AK Parti'nin kalesidir dediler; Düzcelileri tanımamışlar. Düzcelilerin adalet duygusunu unutmuşlar. O kaleler geride kaldı. Bu iktidar yıllarca Düzceli'nin oyunu aldı. Artık Düzce ne AKP’nin ne başka partinin. Sadece milletin kalesidir. O kale senin bu kale benim; öyle bir siyaseti geride bıraktık. Biz artık bütün demokratları bir otokrata karşı birleştik.

Sabahın erken saatlerinde kayyum diye kalkanlar karşısında milleti buldular. Bu yapılanları yanınıza kar bırakmayacağım. Hesap soracağım. Mücadele edersen seni de yerinden ederim diyor.

Partinin kurumsal kimliğine, genel başkanına saldırılar ve kumpaslar kuranlara bir santimetre eksik konuşacak kimse yoktur. Parti 47 yıl sonra birinci parti olacak. Ne Ekrem başkanı bırakırız, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Biz Kuvâ-yi Milliye'yiz senden mi korkacağız?

Dünün mağduru Erdoğan, bugünün zalimi olmuştur. Erdoğan, kendisine yapılmayanları bugün masum rakibine yapmaktadır.

Bu zulmü yapanlara diyorum ki: 12 yaşındaki Çınar'ın da, tertemiz devlet memuru Kadriye Hanım'ın da gözyaşlarında boğulacaksınız. Siz kaybedeceksiniz, adalet kazanacak. İyiler kazanacak.

Yaptığın iş hukuki olsa hafta sonu sabahın köründe çıkıp da bu operasyonları yapmazsın."

