CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu eylem planı' hazır: İki boyutlu strateji izlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak istenen davayla ilgili stratejisini netleştirmeye başladı.

Konuya ilişkin İmamoğlu’nun da katılımıyla bir dizi toplantı yapan CHP yönetimi İstinaf sürecinde olan dava sonuçlanmadan önce ve sonuçlandıktan sonra atacağı adımları belirledi.

SORUŞTURMA VE DAVALAR LİSTELENDİ

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelendi.

Aralarında Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine yaptığı ziyarette elleri arkasında yürüdüğü gerekçesi ile başlatılan soruşturmadan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki ihalelerle ilgili yıllar sonra başlatılan soruşturma ve davalar bir araya getirilerek “Yargısal taciz dosyası” hazırlandı. Dosyada İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasının da yaklaşık 6 yılı bulan seyri tüm detayları ile yer aldı.

DOSYA DÜNYA KAMUOYUYLA DA PAYLAŞILACAK

CHP davaya karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapacak. Davanın İstinaf’ta onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak. Hazırlanan "Yargısal Taciz Dosyası” ise yurt içinde ve dışında bulunan ilgili kurumlara, siyasi partilere ve kişilere gönderilecek. Siyasi yönden kararın hukuksuzluğu anlatılacak, kamuoyu baskısı oluşturulacak.

MUHALEFET TURU

Çalışma kapsamında CHP yöneticileri bir heyet oluşturarak diğer muhalefet partilerine ziyaret başlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ilk olarak DEM Parti, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ne giderek İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde ortak nasıl bir tepki verilebileceğini istişare etti. Mevcut hukuk ortamı ve bu dava özelinde neler yapılabileceği, demokrasi mücadelesinin nasıl güçlendirilebileceği konuşuldu. Heyet önümüzdeki günlerde diğer partileri ziyarete de devam edecek.

İSTANBUL'DA HIZLA MİTİNG ORGANİZE EDİLECEK

CHP heyeti muhalefet partilerinin temsilcilerine kararın İmamoğlu aleyhine çıkması halinde parti olarak planladıkları eylem ve etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Böyle bir durumda çok hızlı bir biçimde İstanbul’da büyük bir miting organize edileceği ve her ilde adalet talepli etkinlik ve eylemler yapılacağı kaydedildi. Özel’in de büyük mitingin ardından çeşitli kentlerde mitingler düzenlemeye devam edeceği ve ‘hukuksuzluğu’ anlatacağı ifade edildi.

ÖZEL, GENEL BAŞKANLARI BİZZAT EDECEK

İstinaf’tan olumsuz bir kararın çıkması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet partilerinin tüm genel başkanlarını arayarak bizzat İstanbul’da düzenlenmesi beklenen mitinge davet edeceği ifade edildi.

Davanın sonuçlanmasına ilişkin takvimin iktidarın siyasi planına göre netleşeceğini belirten parti kaynaklarına göre yaklaşık 1.5 yıldır İstinaf'ta bekleyen dosya önümüzdeki 1-2 hafta içinde karara bağlanabilir.