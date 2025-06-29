CHP'nin eski gençlik kolları başkanlarından Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kayyımın karşısında, yanımızda durun

CHP'nin 27'nci, 28'inci, 29'uncu ve 30'uncu Gençlik Kolları başkanları açıklama yayımlayarak CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Açıklamada, "Bizler, içeride adalet bekleyen onlarca yoldaşımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ve demokrasiye inanan milletimizle tarihin aynı yerinde duruyoruz. Gelin, siz de kayyım siyasetinin karşısında bizim yanımızda durun. Adalet arayışı, henüz tamamlanmamış bir yürüyüştür" denildi.

Söz konusu açıklamada 27'nci Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Dinçer, 28'inci Gençlik Kolları Başkanı Emre Doğan, 29'uncu Gençlik Kolları Başkanı Emre Yıldız ve 30'uncu Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in imzası yer aldı.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Sayın Önceki Dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu,

Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yılı aşan köklü geçmişinde milyonlarca yurttaşın baba ocağı olmuştur. Bu partideki her görev bir yurttaşlık vazifesi ve millete hizmet etme aracıdır. Ancak genel başkanlık, bir onur ve ömür boyu taşınacak bir sorumluluktur.

Bu metinde imzası bulunan ve sizlerle aynı dönemde görev yapmış Gençlik Kolları Genel Başkanları olarak, ülkemizin savrulmak istendiği bazı kritik dönemeçlerde ortaya koyduğunuz sorumluluğa tanığız. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra birinci parti olmuştur. Toplumumuz, krizlerden çıkış için güvendiği adresin CHP olduğunu göstermiştir. Ne kıyıya yanaşacak ne de limana çekilecek bir gemi vardır; iktidar yolculuğu büyük bir kararlılıkla devam etmek zorundadır.

Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin değil, bütün milletimizin beklentilerini ve partimizin kazandığı ivmeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi; demokrasinin, adaletin ve refahın yeniden hâkim olduğu, gençlerin ve kadınların gelecekten korkmadığı bir Türkiye için 86 milyon vatandaşımızın en büyük umudu ve son kalesidir.

Sizin de çok iyi bildiğiniz ve karşısında demokrasi tarihimizin en büyük eylemlerinden biri olan “Adalet Yürüyüşü”nü gerçekleştirdiğiniz saray yargısının, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşandığı iddia edilen hukuksuzluğu gidermek gibi samimi bir hedefi olamaz.

Kurtuluşlarımız, ruhunu ve özünü Sivas Kongresi’nden alır. Tarih boyunca ne emperyalizmin ne de başka bir gücün boyunduruğu altına girmemiştir.

Hukuksuzluk, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında değil; siyaset dizayn etmek ve iktidar değişimini engellemek isteyen mahkemelerde üretilmektedir. Mahkemelerden alınacak bir karar bu iktidar hayaleti karşısında hiçbir kıymet ifade etmez. AKP hükümetindeki adalet anlayışına teslim olmak hayalperest ya da yandaş olmak gerekir.

Mevcut sistemin topyekûn üzerimize geldiği, 15.5 milyon vatandaşımızın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, gençleri, belediye başkanlarımızı, parti yöneticilerimizi ve bürokratlarımızı tutukladığı bu dönemde, tarih size bir kere daha sorumluluk yüklemiştir.

Bu nedenle size, sizinle birlikte çalışmış Gençlik Kolları Genel Başkanları olarak bir çağrıda bulunuyoruz:

Geçtiğimiz seçimde size oy vermiş 25 milyon kişi, 2 milyon CHP üyesi ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımızın sizden tek bir beklentisi var: Hiçbir koşulda Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkemeler eliyle dizayn edilmesine sessiz kalmayın ve tüm gücünüzle partimizin, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında olun. Siz de omuz verdiğinizde oluşacak çelik irade, AKP iktidarının sonu olacaktır. Bugün, kırgınlıkların değil; omuz omuza yürümenin günüdür. Bugün, geçmişi konuşmanın değil; geleceğe yol açmanın günüdür.

Bizler, içeride adalet bekleyen onlarca yoldaşımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ve demokrasiye inanan milletimizle tarihin aynı yerinde duruyoruz. Gelin, siz de kayyım siyasetinin karşısında bizim yanımızda durun. Unutmayın! Adalet arayışı, henüz tamamlanmamış bir yürüyüştür."