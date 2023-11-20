CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin MYK toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür özel partinin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkili birlikte partinin MYK toplantısına katıldı. Çetin, MYK toplantısında konuşma yaptı.

Siyaset 20.11.2023 12:36 Giriş: 20.11.2023 12:36

Güncelleme: 20.11.2023 13:03 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel, önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi" denildi. Genel Başkanımız Özgür Özel, önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. pic.twitter.com/ihXN9sH2O4 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) November 20, 2023 ÇETİN, MYK'NİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından ikili birlikte partinin Merkz Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Fotoğraf: CHP İkili partinin MYK toplantısının açılışınI birlikte gerçekleştirdi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MYK üyelerine hitap ettiği bir konuşma yaptı.