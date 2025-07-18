CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen entübe edildi

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, entübe edildi.

Aynı zamanda eski gazeteci olan Öymen'in tedavisi, İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi'nde devam ediyor.

93 yaşındaki Altan Öymen'in virüs enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen Halk Tv yayınına bağlanarak babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aslı Öymen, "6 hafta önce çok başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra normal hayatına döndü. 1 hafta önce bir virüs kaptığı tahmin ediliyor. Bunun üzerine hastaneye geldik. 1 haftadır hastanedeyiz, entübe edildi" ifadelerini kullandı.

Altan Öymen, 19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte CHP'nin düzenlediği pek çok mitingde ve etkinlikte yer almış, mevcut CHP yönetiminin yanında olduğunu ifade etmişti.

ALTAN ÖYMEN'İN GAZETECİLİK VE SİYASİ KARİYERİ

1962–1966 yıllarında Bonn’daki Türk Büyükelçiliği’nde basın ataşesi olarak çalışan Öymen, 1972’de ANKA Haber Ajansı’nı kurmuştu.

Sonraki yıllarda Milliyet, Cumhuriyet, Akşam ve Radikal gibi gazetelerde köşe yazarı, yönetici ve başyazar olarak görev alan Altan Öymen, 1985–1995 yılları arasında Milliyet’te Genel Yayın Koordinatörü ve Başyazar olarak çalıştı.

1977’de CHP’den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen kısa süren Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. Öymen aynı dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu.

1999 seçimlerinde CHP'nin barajı geçemeyerek TBMM dışında kalmasının ardından Altan Öymen, Deniz Baykal yerine CHP Genel Başkanı seçildi. Yaklaşık 15 aylık sürenin ardından partinin genel başkanı yeniden Deniz Baykal oldu.

Daha sonra medyaya dönen Altan Öymen, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve televizyon programlarında yorumculuk yaptı.