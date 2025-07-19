CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti
CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen yaşamını yitirdi. 93 yaşındaki Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış, dün entübe edilmişti.
CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.
Akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süredir İstanbul Florence Nightingale hastanesinde tedavi gören Öymen, akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Öymen, dün (18 Temmuz) entübe edilmişti.
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.
Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3
gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün
çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.
Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
TGC: ALTAN ABİMİZİ KAYBETMENİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ
Öymen'in vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada da "Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız" denildi.
Mesajda şu görüşler yer aldı: Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Onur Kurulu Başkanımız, üyemiz Aslı Öymen’in babası gazeteci-yazar Altan Öymen’i, Altan abimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız."
ALTAN ÖYMEN KİMDİR?
Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü.
Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı.
Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı.
Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı.
1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde bulundu.
CHP GENEL BAŞKANLIĞI
1950 yılında CHP'ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı.
1977'de CHP'den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.
1999 genel seçimlerinde CHP'nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti.
Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay'da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel Başkanlık dönemi 15 ay sürdü.
Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.