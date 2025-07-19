CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti

CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süredir İstanbul Florence Nightingale hastanesinde tedavi gören Öymen, akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Öymen, dün (18 Temmuz) entübe edilmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3

gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün

çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

TGC: ALTAN ABİMİZİ KAYBETMENİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

Öymen'in vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada da "Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız" denildi.

Mesajda şu görüşler yer aldı: Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Onur Kurulu Başkanımız, üyemiz Aslı Öymen’in babası gazeteci-yazar Altan Öymen’i, Altan abimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız."