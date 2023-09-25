CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Kongresi’nde rakibi Figen Kahya’yı 63 oy farkla geçen Av. Talat Yalaz, il başkanı seçildi.
Kaynak: iHA
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Kongresi bugün gerçekleştirildi.
İl başkanlığı seçiminde 614 delege, adaylar Figen Kahya ile Av. Talat Yalaz için oy kullandı. Geçerli sayılan 600 oydan 29’u boş çıkarken, Figen Kahya 254, Av. Talat Yalaz 317 oy aldı.
Rakibini 63 oyla geçen Av. Talat Yalaz, CHP Eskişehir İl Başkanı oldu.