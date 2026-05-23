CHP'nin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenlendi

CHP'nin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.

Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde gerçekleşti.

Saldırıda Başkan Karaca'ya üç kurşunun isabet ettiği ve ayağından yaralandığı bildirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırının nedeni ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Başkan Karaca’ya 3 kurşunun isabet ettiği ve saldırının alacak, verecek tartışması nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

"KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ"

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak" diye konuştu.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.