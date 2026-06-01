CHP'nin Giresun delegelerinden kurultay için eksiksiz imza

Mutlak butlan kararının ardından başlatılan olağanüstü kurultay imza kampanyasında Giresun'daki tüm kurultay delegeleri imza verdi.

Siyaset
  01.06.2026 15:46
  Giriş: 01.06.2026 15:46
  Güncelleme: 01.06.2026 15:58
Kaynak: ANKA
İstinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından olağanüstü kurultayın toplanması için başlatılan imza kampanyasında Giresun'da tüm delegeler imza verdi.

1 Haziran 2026 sabahı erken saatlerde başlayan imza sürecinde, Giresun’un 38. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı olağanüstü kurultay çağrısına imza verdi. Daha önce Giresun’daki tüm ilçe örgütleri ve belediye başkanları, olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuş, mevcut ve önceki dönem milletvekilleri de bu çağrıya destek vermişti.

KURULTAY DELEGELERİNDEN TAM İMZA

Giresun’un 38. Olağan Kurultay delegeleri olan İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Bulancak İlçe Başkanı Yakup Karakaya, Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün, Eynesil İlçe Başkanı Erhan Cebeci, önceki dönem Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, önceki dönem Tirebolu İlçe Başkanı Fatma İyice ve önceki dönem Kadın Kolları İl Başkanı Ayça Kozluca'nın, olağanüstü kurultay çağrısına eksiksiz imza verdiği belirtildi.

