CHP'nin gölge bakanlar kadrosu belli oldu

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Gölge kabine olarak da adlandırılan kurul ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2 yıl uygulanan Gölge Bakanlık yapılanması, Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

Kurulda şu isimler yer aldı:

1- Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsu

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

5- Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

7- Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

8- Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

9- İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

10- Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

11- Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

12- Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

13- Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

14- Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

15- Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

16- Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

17- Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

18- Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

KOORDİNASYON KURULU

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve

idari yönetiminin sağlanması amacıyla Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.

Kurulda şu isimler yer aldı:

1- Bülent Tezcan (Genel Koordinatör)

2- Emine Uçak

3- Ece Güner

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "CAO Yürütme Kurulu’nda, parti tüzüğüne uygun olarak, Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim bulunmaktadır. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atila Kezek ve Tarım Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu olarak belirlenmiştir. Tüm Politika Kurulu Başkanları, kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edecektir."

İKİ HAFTADA BİR TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak.

Özgür Özel’e toplantılarda, Politika Kurulu Başkanlarının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan eşlik edecek.

CAO Yürütme Kurulu ilk toplantısını, 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirecek.