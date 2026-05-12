CHP'nin grup toplantısı başladı: Özgür Özel konuşuyor

CHP Genel Başaknı Özgür Özel, partisinin Meclis'teki haftalık grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi başta olmak üzere çok sayıda konuda konuşması bekleniyor.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konuşmasına başlayan Özel'in sözlerinde öne çıkan başlıklar şunlar:

"Türkiye'nin dört bir yanından siz değerli konuklarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri izleyen, dinleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum hoş geldiniz. Engelliler Haftası'nın yanı sıra bugün Hemşireler Günü. Korona döneminde büyük emek veren ve hakları ödenmeyen sağlık emekçilerinin de gününü kutluyorum. Pazar günü de Anneler Günü'nü kutladık, bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz.

Geçmişte pırıl pırıl subaylara sahip çıkıp yanlarında durduysak bugün de 19 Mart darbesine karşı aynı yerde doğruları savunuyoruz. Bir gün haklılığımız mutlaka ortaya çıkacak demiştik çıktı. Bir gün gelecek ve bu sefer iktidar kürsüsünde, biz baş verdik ama baş eğmedik diyeceğim ve yine haklı çıkacağız.

ERDOĞAN'A RİZE MİTİNGİYLE CEVAP

Cumartesi günü 108. eylemimizi Rize'de gerçekleştirdik. Rize'ye, Karadeniz'in yiğit insanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Sandığa, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkanlara helal olsun selam olsun. Partimize yönelik saldırılara en güzel cevabı, Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de, yıllardır o ölçüde dolduramadığı meydanı dolduran hemşehrileri verdi.

Akın Gürlek'in yargı çetesine karşı dimdik ayaktayız. Biz doğru tarafta durduk, doğru insanları savunduk, suçsuzları savunduk, iftiracılara karşı baş eğmedik. Gerekirse baş verdik ama eğilmedik. Burdan tarihin önüne şerh düşüyorum: Bir daha çıkacağım ve bugünü hatırlatacağım. Biz o gün doğruları savunurken ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyenler."

ENFLASYON TEPKİSİ

81 ilden yurttaşların yaşadığı sıkıntıların yer aldığı bir videonun izletilmesinin ardından Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidar olarak haksızlıkları bitirmek boynumuzun borcudur ve görevimizin farkındayız. Yıllık enflasyon yüzde 32.4'e yükseldi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 16'ya düşecek demişlerdi. Bu sene her ay üst üste binen enflasyon büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. Bundan sonra enflasyonda her ay artış bundan sonra kartopu gibi büyüyecek. Dünyadaki 100 ülke, bir yılda, bizim bir ayda yaşadığımız enflasyondan daha azını yaşıyor. Yani dünyada böyle bir sorun yok.

Açlık sınırı 35 bin TL ve 28 bin liraya asgari ücretli, 20 bin TL'ye emekli ayakta kalma mücadelesi veriyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonuyla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Kendi emeğiyle çalışan bir gencin bir araba ya da ev alması mümkün değil. Eskiden insanlar 10 yılda bir ev ile bir araba sahibi olabiliyordu. İnsanlar 5 yılda bir araba alabiliyordu. Herkesin evladı ilk kez kendisinden anasından, babasından daha fakir. 47 yıl sonra bir kez daha iktidara talibiz.

60 bin TL maaş alan bir işçiden iki maaş kadar, 138 bin TL vergi kesiliyor. Şimdi AK Parti yeni bir vergi barışı getiriyor. Nasıl kazanırsan kazan, yüzde 5'inden biraz daha azını bize ver, istediğini yapabilirsin diyor. Önümüz Kurban Bayramı, AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 257 TL'ydi ve iyi bir koç 150 TL'ydi. Yani emekli, 1.5 koç alabiliyordu. Şimdi bir koç 40 bin TL, iki asgari ücretli ancak bir koç alabiliyor. 2018'de bin TL olan emekli ikramiyesi ise 1 koç alınıyordu, şimdi ise emekli ikramiyesi 4 bin TL, emekli ancak alabilirse bir but alabilir.

Et ve Süt Kurumu, 14 milyar TL kâr elde etmiş. Senin işin kâr elde etmek değil. Senin işin Türkiye'de ucuza et temin etmektir. Etin üretimine destek sağlamaktır. Gıda enflasyonunda dünyada sondan 5'inciyiz. AK Parti geldiğinde ortalama çiftçi yaşı 37'yken, şu an ortalama çiftçi yaşı 58'e yükselmiş durumda. Genç çiftçiler bir iş bulup kendisini şehre atmayı düşünmeye devam ederse gıda enflasyonu daha artacaktır.

ERİŞİM ENGELİ KARARINI ELEŞTİRDİ

akpden.com'da geçen hafta 1,2 milyon liralık bir aracın 2,75 milyon liraya satıldığını göstermiştik. Bir telefon 65 bin 400 TL'ye Türkiye'ye geliyor. Yüksek teknolojiyle üretilen dünyanın en önemli telefonlarından birisinin fiyatı 133 bin 164 TL'ye yükseliyor. Sepete ekle deyince, dur bakalım diyorlar hemen ekleyemezsiniz. TRT bandrol ücreti ve vergilerle 133 bin 164 lira. oturdukları yerden 67 bin lira vergi koyuyorlar. Gönder AKP'yi alırsın bu fiyata.

Vergilerin toplamı 67 bin lira, telefonun fiyatı 65 bin lira. O yarım elmalı şirketin telefonunu genç almaya kalktığında telefonun fiyatı 65 bin TL, vergisi 67 bin TL. Geçen hafta tanıtımını yaptığımız siteye erişim engeli geldi. Gerekçesi ise milli güvenliğe tehdit. Ancak bu gerekçeyle kapatabiliyor ve cep telefonundaki vergiye isyanı, milli tehdit olarak ifade ediyor. Bir devlet, bir partinin organı haline getirilirse biz daha ne söyleyelim.

Akıl almaz bir şey, bu siteye erişim engeli getirdiler. Bir gün içinde. Onu da engellerse 3'ten 4'ten devam. Erişim engeli gerekçesi milli güvenliğe tehdit. Cep telefonundaki vergiye isyanı milli güvenliğe tehdit olarak görüyorlar. Yazıklar olsun, sizin gibilerin milliyetçiliğine. Bir devlet bir partinin bu kadar organı haline getirirlerse biz ne diyelim.

20 bin liraya hayatta kalmaya çalışan emeklilerin ülkesindeyiz.Herkesin kendi evladının geleceği kendi geleceğinden faha karanlık. AK Parti'nin kara düzeni bozulmadan hiçbir sorun çözülmez.

Ege'nin bir tek ilini başka bir partiye bırakmadan yerel seçimlerde bir zafer kazandık. 47 yıl sonra gelen bir birincilik. Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanlarımız, yüzde 58-59'lara ulaşan bir beğeniyi elde ettiler. Her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adaylarımızdan, bürokratlarımıza, yani Türkiye'yi yönetecek kadrolardan, partimizin kurumsal kimliğine döndü. Partimize kapatma davası açacak hadsizliğe kadar. 3 kere yapılan kurultaya rağmen butlan davasına... Bunlar daha önce yaşanmamış şeyler. Ankara'ya yeniden yollanan, Ankara'dan yeniden yollanan, hakimken bütün siyasi kararları veren, bir çoğu oy birliği ile bozulan birisnin İstanbul'a gittiğindeki planı...Reklam panosu varsa yolsuzluk var demişler buna. Bahçeleri kazdılar tek kuruş bulamadılar.

Bizim bir belediye başkanımıza aday gösterilmeden önce ilçeye verilmiş sesli aracı bir ay kullandı diye bunu aday olmadığı memur olduğu dönemden rüşvete sokup, arkadaşımızı 8-9 aydır iddianamesiz içeride tutanlar... Koca bir seçim seçim kapmanyası, 50 milyon TL Murat Kurum lehine Kalyon Ajans'a yapıyor. Bir tweet attı, 'İftiradır'. Oysa mahkeme kayıtlarında var. Kalyon Ajans'a ödenen para."

BÖCEK VE AİLESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelini hakkında konuştu:

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de basından okuduk. Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği, 'tamam yeter, getirin ne istiyorsanız imzalayacağım' demiş. Ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gökhan Böcek'e itirafçılık için bir şart verilmesine... Antalya'da yargılanıyor, İstanbul'da bir şey yok. Zuhal'i istanbul'a getirmişler."

