"CHP'nin Haliç'teki ön seçim buluşması yasaklandı" iddiası: İstanbul Valiliği'nden yalanlama

CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığı ön seçim buluşmasının İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığına ilişkin iddia yalanlandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma nedeniyle dün sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı buluşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, perşembe ve cuma günü Saraçhane önünde olmaya devam edeceklerini ifade eden Günaydın, "Milletvekillerimiz Saraçhane‘de, diğer ilçe belediyelerinde, Vatan Emniyet’in önünde, gerekirse Çağlayan Adliyesi’nde yurttaşlarla beraber olmaya devam edecekler" dedi.

İstanbul Valiliği'nin pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek Newroz için izin verdiğini belirten Günaydın, "Newroz önemli bir kutlamadır. Ama Newroz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim" iddiasında bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddianın ardından İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu etkinliğe ilişkin alınmış herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Çeşitli mecralarda ’İstanbul Valiliği, 22 Mart’ta Haliç’te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması’nı yasakladı’ şeklinde yayınlanan haberler asılsızdır. İstanbul Valiliği’nin bu şekilde aldığı bir karar bulunmamaktadır."