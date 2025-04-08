CHP'nin hedefi: “Mücadeleyi büyüteceğiz”

CHP’de kayyum riskine karşı gerçekleştirilen 21’inci Olağanüstü Kurultay’da CHP lideri Özgür Özel delegelerden güvenoyu aldı. Özel, kayıtlı bin 323 delegenin bin 171’inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda 105 oy ise geçersiz sayıldı.

Kurultay’da delegelerin tamamına yakınının oyunu alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi için çıkardığı anahtar liste de delegelerden tam destek gördü. Özel’in Parti Meclisi için sunduğu anahtar liste, delegelerin oyuyla fire vermeden kabul edildi.

YENİ PM

PM seçimlerinde en çok oyu alan isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz oldu. En çok oy alan kadın PM üyesi unvanını ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci elde etti. CHP’nin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ile Bahadır Erdem de CHP PM’ye girenler arasına isimlerini yazdırdı. CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın çıkarttığı Denge ve Dayanışma Listesi’nin adayları ise ancak PM yedek listesine girebildi. Özel, Kasım 2023’teki kurultayda listesini delerek PM’ye giren Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yavuzyılmaz ve Aylin Nazlıaka’ya anahtar listesinde yer vererek yeniden seçilmelerini sağladı.

MYK’DE İKİ DEĞİŞİKLİK

6 Nisan’da gerçekleştirilen kurultay kapsamında yeni seçilen listeyle CHP Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) iki kişi liste dışı kaldı. İlhan Uzgel ve Volkan Demir liste dışı kalan isimler oldu.

Parti Meclisi 12 Nisan Cumartesi günü toplanarak yeni MYK'yi seçecek. MYK’de, liste dışı kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in yerine Namık Tan’ın yer alacağı belirtildi. Volkan Demir’in ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçeceği kaydedildi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Partinin Yüksek Disiplin Kurulu için yapılan seçimlerde mevcut isimler değişmedi. 15 kişilik YDK’de tüm isimler yeni dönemde de görev aldı.

GÖLGE KABİNE

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK’de iki isim dışında değişiklik beklenmiyor. Ancak CHP Genel Merkezi, Gölge Kabine yapısının değiştirilmesini planlıyor. Büyük oranda bakanlıkların çalışmalarını takip eden ve raporlayan CHP’nin gölge kabinesinden bazı isimlerin, yeni dönemde Ekrem İmamoğlu için oluşturulacak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nde görevlendirileceği ifade ediliyor.

KAMPANYA SÜRECİ

Olağanüstü Kurultay ile güven tazeleyen CHP yönetimi yeni dönemde, “Erken seçim ve Ekrem İmamoğlu için özgürlük” taleplerini içeren imza kampanyasına odaklanacak. 8 Nisan itibarıyla 5 milyonu aşan imzaların 28 milyona ulaşması hedefleniyor. İl ve ilçe örgütlerinin yanı sıra kent meydanlarına da imza stantları kurulacak. İmza atmak isteyen ancak evinden çıkamayanlar için imza föyü evlere götürülecek.

İmza kampanyası ile birlikte miting programı da hızlanacak. CHP, her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesinde miting gerçekleştirecek. İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin 80 ilinde de büyük mitingler düzenlenecek.

“MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kurultaya ve yeni döneme yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu ve dört CHP’li belediye başkanının tutuklu olmasını, “Halk iradesine darbe girişimi” olarak tanımlayan Emir, “Kurultayda delegelerimiz iktidara, CHP'yi dizayn edemeyeceğinin mesajını verdi” dedi. Emir, kurultay sürecinin tamamlanmasının ardından CHP’nin mücadele sürecini hızlandıracağını ve alanlarda olmaya devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşamın her alanında, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerde bu adaletsizliğe boyun eğmeyen herkesle bir araya geleceğiz. Demokrasi içerisinde huzur içerisinde ve insanların geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'de yaşamak isteyen herkes ile ortak hareket edeceğiz. CHP’li olmayıp da ülkede adalet isteyen, halkın iradesine saygı isteyen, seçilmişlerin ancak seçimlerle gönderilmesi gerektiğine inanan on milyonlarca yurttaşla mücadeleyi genişleteceğiz.”