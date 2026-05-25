CHP'nin iki il başkanlığının sosyal medya hesaplarına müdahale

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla 'genel başkan' ilan edilmesinin ardından CHP'li Afyonkarahisar ve Aydın İl Başkanlıklarının sosyal medya hesaplarının yönetimleri değişti.

CHP Afyonkarahisar ve Aydın il başkanlıkları, kendilerine ait Facebook hesaplarının kontrolünün tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Genel Merkez'e geçtiğini duyurdu.

YÖNETİCİ YETKİLERİ KALDIRILDI

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, resmi Facebook sayfasındaki yönetici yetkilerinin kaldırıldığını açıkladı. İl Başkanlığı, bu hesaptan bundan sonra yapılacak paylaşımların kendilerine ait olmayacağını belirterek kamuoyundan bu paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

Aydın’da da benzer bir gelişme yaşandı. CHP Aydın İl Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu kontrolündeki Genel Merkez yönetiminin il başkanlığına ait Facebook hesabının kontrolünü devraldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu hesaptan bundan sonra yapılacak paylaşımların il başkanlığı tarafından yapılmayacağı vurgulandı.

İKİ BELEDİYE DE AKP'YE GEÇMİŞTİ

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu daha sonra AKP'ye geçmişti.