CHP'nin ilçe kongreleri bir bir engelleniyor

CHP İstanbul İl Yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik tepkiler sürerken, dikkati çeken bir karar geldi.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek CHP Ataşehir 7. Olağan Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdiğini açıkladı.

ESENYURT İÇİN DE ENGEL KARARI

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nun kararının ardından Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'da aynı kararı aldı.

İlçe seçim kurulu tarafından CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gönderilen karar metninde "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarih ve 2025/254 esas sayılı ara kararının 3. maddesi gereğince "39. Olağan kurultay süreci kongre takviminde İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verildiğinden bahse konu olan kongreniz yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

CHP, Ataşehir 7. Olağan Kongresi'nin 13.09.2025, Esenyurt 7. Olağan Kongresi'ni ise 14 Eylül tarihlerinde yapmayı planlıyordu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırlamıştı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edip, 6 Ocak'a gün vermişti.