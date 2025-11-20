CHP'nin İmralı eğilimi belli oldu: Son sözü Özel söyleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kimse gitmezse, üç arkadaşımla İmralı'ya ben giderim" sözlerinin ardından yoğunlaşan, “Komisyon İmralı’ya heyet gönderecek mi?” tartışmasının düğümünün komisyonun 18’inci toplantısında çözülmesi bekleniyor.

Yarın (21 Kasım) saat 14.00’te gerçekleştirilecek komisyon toplantısında, “Öcalan ile görüşmeye heyet gönderilmesi” gündeminin oylamaya sunulması planlanıyor.

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki sözlerinin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, “Komisyon, İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır” açıklaması, MHP’nin oylamada alacağı tavrı ortaya koyuyor.

Süreç boyunca sessizliğini koruyan ve irade beyan etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı’ndaki, “Bahçeli'nin sözleri ufuk açıcı, komisyon en isabetli kararı verecek” sözleri ise komisyonun AKP’li üyelerinin, “İmralı’ya heyete evet” oyu vereceği şeklinde yorumlanıyor.

OY SORUNU YOK

MHP ile birlikte sürecin en başı itibarıyla “Öcalan’ın muhatap alınmasını” isteyen DEM Parti'nin komisyondaki temsilcilerinin de İmralı’ya gidilmesi yönünde oy kullanacağı biliniyor. AKP, MHP ve DEM Partili komisyon üyelerinin sayısı, komisyonun çalışma esaslarında yer alan, “Kararlar, nitelikli çoğunlukla alınır” maddesinde öngörülen çoğunluğu sağlıyor.

Bu kapsamda komisyonun AKP, MHP ve DEM Parti dışındaki siyasi partilerin temsilcilerinin oyları, İmralı'ya gidilmesini engellemeye yetmiyor. Nitelikli çoğunluk ile karar alma gücünü elinde bulunduran AKP, MHP ve DEM Parti’ye karşın kulislerde en çok, “CHP ne yönde karar verecek?” sorusu dillendiriliyor.

KARAR ALINACAK

CHP kurmayları, İmralı tartışmasının gündeme geldiği ilk günden itibaren gazetecilerin, “İmralı’ya gidecek misiniz?” sorusunu, “Önce AKP kararını açıklasın” şeklinde yanıtlasa da CHP’de nihai karar için sona geliniyor.

CHP lideri Özgür Özel’in komisyon üyeleriyle gerçekleştireceği toplantıda, “CHP İmralı’ya gidecek mi?” sorusunun yanıt bulacağı kaydediliyor. Bazı CHP kurmayları ise parti yönetimini, “Bu konu önemli bir konu. Tüm parti grubuna sorulması gerekiyordu” sözleriyle eleştiriyor.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, komisyon üyeleri ve MYK üyeleri arasında "İmralı’ya gitmeyelim” görüşü öne çıkıyor. Toplumun olası İmralı ziyaretinde verilecek fotoğrafa büyük tepki göstereceğini vurgulayan CHP kurmayları, “Barışa evrilecek hiçbir sürecin karşısında durmayız ancak barış, toplumun tamamı ikna edilmeden ve belirli konularda konsensüs sağlanmadan tesis edilemez” diyor.

SON SÖZÜ ÖZEL SÖYLEYECEK

Parti içindeki itirazlara karşın son kararı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vereceğinin altını çizen CHP’liler, “Genel Başkanımız ortaya bir irade koyarsa bunu tartışmayız” diye konuşuyor. CHP Lideri Özel’in, İmralı konusunda daha önce MYK’nin görüşünü aldığı ifade ediliyor. Her ihtimalin masada olduğunu kaydeden CHP’liler, özetle şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Sürecin başarıya ulaşmasının temel kriteri, toplumsal rızanın alınması. Toplumun rızası da ancak demokratik bir sistem ile sağlanır. Çözümün formülü ne yalnızca İmralı ziyareti ne de yasal düzenlemelerdir. Bunlar olsa dahi toplumsal rıza yoksa barış gelmez. Bir taraftan CHP’ye saldırırken diğer tarafla barış sağlanamaz.

Bahçeli bir inisiyatif aldı ve kendisini sürecin sahibi olarak görüyor. En marjinal öneriyi, ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ diyerek sürecin başında sundu. Dolayısıyla ‘Gerekirse İmralı’ya ben giderim’ açıklaması da kendi içinde tutarlı. Burada asıl sorun AKP’nin süreçte net irade ortaya koyamaması.”

DEM’İN KAZANIMI

Ankara kulislerinde öte yandan DEM Parti'nin İmralı ziyaretini, “Sürecin başarısızlığa uğrayacağı” öngörüsüyle öne almak istediği de iddia ediliyor. Başarısız bir sürecin sonunda DEM Parti’nin, “İmralı’nın muhatap alınması” konusunu seçmenine kazanım olarak anlatabileceği değerlendiriliyor.