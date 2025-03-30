CHP'nin imza kampanyasının detayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve erken seçimi talep eden imza kampanyasını başlattı.

İlk imzayı CHP lideri Özgür Özel bugün Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da attı.

CHP, imza kampanyasının detaylarını paylaştı.

Buna göre kampanyaya katılmak isteyen yurttaşlar hazır bir metin ve imza formunu indirerek imzalarını atacaklar ve metni ya e posta yoluyla gönderecekler ya da posta veya fizikien CHP'nin il/ilçe örgütlerine iletecekler.

CHP'nin kampanyaya ilişki duyurusu şu şekilde:

Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz!



Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, özgürlüğü ve erken seçimi talep eden imza kampanyamızı başlattık!



Bağlantıdaki metni indir, çıktısını al, imzanı topla, mücadeleyi büyüt!



Attığınız ve topladığınız imzaları… pic.twitter.com/MbzWUKRT99 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 30, 2025

İmzalanacak metin ise şöyle: