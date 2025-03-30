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CHP'nin imza kampanyasının detayları belli oldu

CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve erken seçimi talep eden imza kampanyasının detayları belli oldu.

Güncel
  • 30.03.2025 13:14
  • Giriş: 30.03.2025 13:14
  • Güncelleme: 30.03.2025 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin imza kampanyasının detayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve erken seçimi talep eden imza kampanyasını başlattı.

İlk imzayı CHP lideri Özgür Özel bugün Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da attı.

CHP, imza kampanyasının detaylarını paylaştı.

Buna göre kampanyaya katılmak isteyen yurttaşlar hazır bir metin ve imza formunu indirerek imzalarını atacaklar ve metni ya e posta yoluyla gönderecekler ya da posta veya fizikien CHP'nin il/ilçe örgütlerine iletecekler.

CHP'nin kampanyaya ilişki duyurusu şu şekilde:

İmzalanacak metin ise şöyle:

Özgür Özel Trabzonda: İmamoğlu ve erken seçim için imza kampanyasını başlattı
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