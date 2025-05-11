CHP'nin İstanbul'da miting yapacağı beşinci ilçe belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi, Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı'nda olmuştu. Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Silivri olarak belirlendi. Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingi şu ifadelerle duyurdu: "Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"