CHP'nin İstanbul'da miting yapacağı ilk ilçe belli oldu

CHP, "her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting" kararı kapsamında ilk mitingini 9 Nisan'da Şişli Belediyesi önünde düzenleyecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından mitinge ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor" sözlerine yer verildi.

Buna göre, CHP 9 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde ilk mitingini düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda mitinglere ilişkin konuşmuştu.

Özel, konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla "her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting" düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor.



Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz.



Ya hep beraber ya hiçbirimiz!



🗓️9 Nisan Çarşamba

🕐20.30

📍Şişli Belediyesi Önü pic.twitter.com/Ii7lsTeVWN