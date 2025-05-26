CHP'nin İstanbul'da miting yapacağı yedinci ilçe belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik’te olmuştu. Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Esenler olarak belirlendi. Miting, Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda 28 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.