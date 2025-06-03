CHP'nin İstanbul'da yapacağı mitingin yeri değişti

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik ve Esenler’de olmuştu.

Daha önce Sancaktepe’de yapılacağı açıklanan mitingin yeri, son operasyonlar nedeniyle Gaziosmanpaşa olarak değiştirildi.

Miting, Gaziosmanpaşa'daki Cumhuriyet Meydanı'nda 4 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.

MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR



Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!



🕣 20:30

📍 Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet Meydanı pic.twitter.com/fcSqk5XM1A