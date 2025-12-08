CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi açıklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki İstanbul'daki adresi belli oldu.

Miting, 10 Aralık Çarşamba Çatalca’da Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.30’da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Özgür ve demokratik Türkiye’yi savunuyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.