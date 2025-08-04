CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP çarşamba akşamları İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy ve Şile’de olmuştu.

Miting, Tuzla Sahil'deki İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da yapılacak.

Keyfiliğe ve zulme karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Tuzla'dayız.



Halkımız adalet istiyor. Halkın dediği olur.



📍 Tuzla Sahil, İTÜ Denizcilik Fakültesi Önü

🗓️ 6 Ağustos… pic.twitter.com/zPqAMFPfNW