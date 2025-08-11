Giriş / Abone Ol
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin on dördüncüsü Bayrampaşa'da yapılacak.

Güncel
  • 11.08.2025 16:18
  • Giriş: 11.08.2025 16:18
  • Güncelleme: 11.08.2025 16:24
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adres belli oldu.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Şile ve Tuzla’da olmuştu.

"HALKIMIZIN İRADESİNİ HEP BİRLİKTE SAVUNUYORUZ"

Miting, Bayrampaşa'daki Yahya Kemal Parkı önünde 13 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demeye devam ediyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Bayrampaşa’dayız. Halkımızın iradesini hep birlikte savunuyoruz" ifadelerini kaydetti.

