CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adres belli oldu.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Şile, Tuzla, Bayrampaşa, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Arnavutköy ve Ümraniye'de olmuştu.

Miting, bu akşam (12 Kasım) Sultanbeyli Kent Meydanı'nda saat 19:30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hakkımızı, halkın iradesini ve adaleti savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" ifadelerini kaydetti.

📍 Sultanbeyli Kent Meydanı

🗓️12 Kasım Çarşamba | 19.30

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge çağrıda bulundu:

"Merhaba Sultanbeyli! Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” buluşmasına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."