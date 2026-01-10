CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin yeni miting adresini duyurdu. Buna göre CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bir sonraki durağı Beşiktaş oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu İBB başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talepli "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bir sonraki adresini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Adalet, demokrasi ve hürriyet için meydanlardayız!" dedi.
Çelik, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz" ifadelerini kaydetti.
CHP, 14 Ocak Çarşamba günü saat 19:30'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda miting düzenleyecek.
