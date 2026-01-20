CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu!

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, devam ediyor.

BİR SONRAKİ MİTİNG ADRESİ ÇEKMEKÖY

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda mitingin 21 Ocak Çarşamba (yarın) 19.30'da Çekmeköy'de olacağını duyurdu.

Çelik'in sosyal medyada yayımladığı açıklama şu şekilde:

"Hedefimiz halkın iktidarıdır!

Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz.

Çekmeköy - Hamidiye Mahallesi (İBB Çekmeköy Spor Kompleksi arkası)

21 Ocak Çarşamba | 19.30"